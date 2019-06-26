廖健富開轟桃猿9連勝 朱育賢平本土全壘打紀錄

中職Lamigo桃猿隊26日和統一獅隊交手，8局上廖健富代打轟超前3分砲，助隊以7比4奪下9連勝，也獲選為單場MVP。（資料照片）中央社記者張新偉攝 108年6月26日

（中央社記者楊啟芳台南26日電）中華職棒今天在台南棒球場的比賽，由Lamigo桃猿對統一獅，8局上廖健富代打轟超前3分砲，加上朱育賢敲陽春砲，半季20轟追平本土紀錄，桃猿7比4奪9連勝，送獅7連敗。

2局上桃猿的林泓育遭觸身球後，朱育賢敲二壘安打，林立擊出的滾地球帶有1分打點；4局上朱育賢轟出陽春全壘打，再添1分，朱育賢上半季累積20轟，暫居第一名，且追平高國輝2015年締造的本土選手半季紀錄，目前紀錄保持人為1996年時報鷹丹尼歐的21支。

5局下獅隊展開反攻，姚雨翔、林祖傑、朱元勤、林勝傑接連安打，攻下2分追平比數；6局下蘇智傑轟陽春砲，取得3比2領先，這是蘇智傑本季第13發全壘打，擠進排行榜並列第三的位置，而且是獅隊隊史第2000轟。

8局上桃猿換代打廖健富，結果轟出3分砲，一口氣逆轉比數，這也是他本季第4支全壘打。雖然8局下獅隊靠著林勝傑的內野安打，及右外野手失誤追回1分；不過下個半局桃猿再攻下2分，終場就以7比4奪下9連勝，也送給獅隊7連敗。

單場MVP由敲出代打逆轉轟的廖健富拿下，他表示，上場前在場邊就有跟投手節奏、觀察球路，能敲出全壘打很開心，對於目前4支全壘打產量，他說：「有就很好了，只要求穩定，自然而然就會有。」

朱育賢5打數4安打，包括1支全壘打、1支二壘安打，目前是打擊率、安打數、全壘打與打點四冠王，對於追平本土半季全壘打紀錄，也有機會挑戰全壘打王。他說：「盡全力表現，照著自己節奏來，也要維持體能，一步一步來。」（編輯：吳佳穎）1080626