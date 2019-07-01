陳偉殷未拿出局數狂失5分 王維中僅投一球被敲安

（中央社記者楊啟芳台北1日綜合報導）旅美馬林魚隊投手陳偉殷今天一個出局數都沒拿下，連被敲5支安打，失5分含4責失，防禦率升到8.16；運動家隊投手王維中僅投一球沒拿下出局數，被敲一支安打，但沒失分。

美國職業棒球大聯盟（MLB）費城費城人隊對邁阿密馬林魚的比賽，陳偉殷在6局上、球隊1比3落後時上場，連續被敲出5支安打，失3分後被換下場，接替的投手布瑞干（Jeff Brigham）也被敲2支安打再掉2分，且都記在陳偉殷身上，之後布瑞干暴投又被擊出高飛犧牲打，這局費城人攻下7分大局，取得10比1領先。

6局下馬林魚靠接連2支二壘安打及阿法羅（Jorge Alfaro）敲2分全壘打，追回3分；7局下安德森（Brian Anderson）敲1打點三壘安打，再靠暴投回本壘，但終場費城人還是以13比6奪勝。

此外，奧克蘭運動家隊對洛杉磯天使隊的比賽，王維中在第7局、球隊5比2領先，一壘有人2出局時上場面對左打，第一球就被史特拉（Tommy La Stella）敲安打，隨即被換下場，而接替的投手沒失分。

8局上運動家靠4支安打，還有對方2次失誤攻下7分大局；雖然下個半局大谷翔平轟陽春全壘打，最終運動家還是以12比3奪勝。

王維中沒拿下出局數，被敲出一支安打沒失分，防禦率維持在1.80。

大谷翔平4打數敲出2發陽春砲，分別在第4及第8局，包辦2分打點、跑回2分，本季累積12發全壘打，目前打擊率2成99。（編輯：李明宗）1080701