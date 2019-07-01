兄弟肯定岳政華外野能力 評第二輪魏碩成很成熟

（中央社記者楊啟芳台中1日電）中信兄弟在今年季中選秀為第2順位，首輪選了外野手岳政華，領隊劉志威表示，岳政華鎮守中外野的能力相當難得，但二刀流也不排除；第二輪則是魏碩成，劉志威認為他非常成熟。

第一輪就選進來自穀保家商的岳政華，兄弟領隊劉志威表示，「岳政華是少數中外野手裡面，得到我們很高評價，一個高中選手有這樣能力不容易，一開始選項上面就把他視為可以選進來的選手。」

岳政華高中是投打二刀流，劉志威指出，選他是看到守中外野的能力，不過劉志威說：「二刀流部分我們不會排斥，當然是要看選手整體狀況，能投能打也不是不可能，因為他還年輕，各種可能都不會排除。」

岳政華被選進後，與哥哥岳東華成為隊友，劉志威笑說：「兄弟檔也是不錯的點，雖然他們長的不像。」

至於第二輪選進的投手魏碩成，劉志威指出，魏碩成是成熟的投手，但不會設定他一定要下半季就成為即戰力，「我們認為最好的是可以經過明年完整春訓，因為不像去年李振昌經驗各方面都很好，當然如果他真的表現很好也不排除。」

針對魏碩成的定位，劉志威表示，魏碩成在學生時期就有先發能力，不過進到球隊後，會擔任先發還是後援，還要看當時球隊需求，劉志威說：「現在還不需要先去定位，有些選手要先適應強度再看，每個人情況不太一樣。」

對於這次選秀成果，劉志威笑說：「如果我們是第一順位，我想會更滿意，但以第二順位來看想要選的都有選到。」（編輯：張銘坤）1080701