成德高中陳聖平30萬美元加盟響尾蛇 台灣第4人

（中央社記者楊啟芳台北4日綜合報導）來自新竹市成德高中的陳聖平，確定與美國職棒亞利桑那響尾蛇隊簽約，簽約金為30萬美元，成為響尾蛇隊繼黃暐傑、林凱威及林家正後，第4名台灣選手，守備位置為游擊手。

大聯盟國際自由球員昨天開市，各隊開始爭取國際新秀，其中包含來自台灣的選手陳聖平，響尾蛇隊以30萬美元（約新台幣930萬元）將他簽下，成為第4名響尾蛇隊的台灣選手。

首個加盟響尾蛇的為黃暐傑，2014年以50萬美元（約新台幣1550萬元）簽約金加盟，不過去年轉戰德州遊騎兵；第2個是2015年以30萬美元簽約金加盟的林凱威；再來就是日前透過選秀加入響尾蛇的林家正。

陳聖平來自新竹成德高中，2000年出生、年僅18歲，大聯盟官網公布他為游擊手，不過高中時期投手、捕手、內野都守過，去年底富邦盃U18明日之星大賽，陳聖平還拿下單場MVP，NIKE青棒訓練營也拿下MVP。

大聯盟國際球員合約中，最大合約為紐約洋基簽下多明尼加的杜明奎（Jasson Dominguez），簽約金高達510萬美元（約新台幣1億5810萬元），還有奧克蘭運動家簽下波森（Robert Puason），同樣來自多明尼加，簽約金也是510萬美元。（編輯：張芷瑄）1080704