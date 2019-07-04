更多編輯台推薦新聞：
原民採摘森林產物除罪化 紅檜等貴重木有條件開放
生活

原民採摘森林產物除罪化 紅檜等貴重木有條件開放

影片／警員上山值勤 花蓮清水林道直擊台灣黑熊
生活

影片／警員上山值勤 花蓮清水林道直擊台灣黑熊

小北極狐從挪威走到加拿大 76天跋涉3506公里破紀錄
國際

小北極狐從挪威走到加拿大 76天跋涉3506公里破紀錄

專題／國外影視巨擘長驅直入 本土業者嘆台灣大門沒裝
產經

專題／國外影視巨擘長驅直入 本土業者嘆台灣大門沒裝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

世界盃射箭德國站 譚雅婷4強落敗僅能爭銅

最新更新：2019/07/04 19:15

（中央社記者龍柏安台北4日電）台灣射箭好手譚雅婷今天在世界盃射箭賽德國站女子反曲弓個人對抗賽4強賽，以0比6不敵大會頭號種子、南韓選手An San，將與另一名南韓選手Jeon Ina爭銅。

譚雅婷上個月才剛在荷蘭世界射箭錦標賽反曲弓女團，摘下隊史首金，本週轉戰世界盃射箭德國站，依舊維持火燙手感，可惜4強賽面對世界青年射箭世界紀錄保持人、南韓18歲小將An San，沒能挺進金牌戰。

2019世界盃射箭賽今年共有4站（不含年終總決賽），德國則是壓軸的第4站，台灣派出世錦賽班底出征。譚雅婷在資格賽與世錦賽個人對抗賽金牌女將雷千瑩，雙雙飆出640分，不過譚雅婷靠著較多10分箭的優勢，搶占第4種子，雷千瑩則排名第5種子。

另一名台灣女將林佳恩，在資格賽雖繳出648分，名列大會第2種子，個人對抗賽首輪輪空直接晉級32強，可惜接下來以0比6不敵日本女將，提前出局。

台灣射箭雙姝譚雅婷與雷千瑩一路闖關晉級，無奈卻在8強提前會師，譚雅婷以6比0射下隊友闖進4強。

無奈關鍵4強賽，南韓小將3趟表現幾乎完美，分別飆出28分、29分與29分，譚雅婷表現雖也不差，分別繳出27分、28分、28分，可惜每一趟都以1分之差惜敗，無緣壓軸金牌戰。

個人對抗賽獎牌賽，預計將在台灣時間7日舉行，稍晚將進行團體對抗賽。（編輯：張雅淨）1080704

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報