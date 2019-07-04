世界盃射箭德國站 譚雅婷4強落敗僅能爭銅

（中央社記者龍柏安台北4日電）台灣射箭好手譚雅婷今天在世界盃射箭賽德國站女子反曲弓個人對抗賽4強賽，以0比6不敵大會頭號種子、南韓選手An San，將與另一名南韓選手Jeon Ina爭銅。

譚雅婷上個月才剛在荷蘭世界射箭錦標賽反曲弓女團，摘下隊史首金，本週轉戰世界盃射箭德國站，依舊維持火燙手感，可惜4強賽面對世界青年射箭世界紀錄保持人、南韓18歲小將An San，沒能挺進金牌戰。

2019世界盃射箭賽今年共有4站（不含年終總決賽），德國則是壓軸的第4站，台灣派出世錦賽班底出征。譚雅婷在資格賽與世錦賽個人對抗賽金牌女將雷千瑩，雙雙飆出640分，不過譚雅婷靠著較多10分箭的優勢，搶占第4種子，雷千瑩則排名第5種子。

另一名台灣女將林佳恩，在資格賽雖繳出648分，名列大會第2種子，個人對抗賽首輪輪空直接晉級32強，可惜接下來以0比6不敵日本女將，提前出局。

台灣射箭雙姝譚雅婷與雷千瑩一路闖關晉級，無奈卻在8強提前會師，譚雅婷以6比0射下隊友闖進4強。

無奈關鍵4強賽，南韓小將3趟表現幾乎完美，分別飆出28分、29分與29分，譚雅婷表現雖也不差，分別繳出27分、28分、28分，可惜每一趟都以1分之差惜敗，無緣壓軸金牌戰。

個人對抗賽獎牌賽，預計將在台灣時間7日舉行，稍晚將進行團體對抗賽。（編輯：張雅淨）1080704