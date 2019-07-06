高孝儀代打敲逆轉安 悍將對兄弟7連不敗

中華職棒富邦悍將隊高孝儀6日在新莊球場迎戰中信兄弟隊，7局下代打敲出逆轉2打點二壘安打，幫助球隊以2比1奪勝。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年7月6日

（中央社記者楊啟芳新北6日電）中華職棒今天在新莊棒球場的比賽，由中信兄弟對富邦悍將，7局下悍將落後1分時，高孝儀代打敲逆轉2打點二壘安打，加上羅力8局好投，悍將以2比1奪勝，對兄弟7連不敗。

兄弟今天派出紐維拉先發，悍將則是羅力，兩名投手皆表現優異。紐維拉主投6局，僅被蔣智賢敲出1支二壘安打，投2次保送，送出6次三振，沒有失分。

不過7局下紐維拉退場，投手換上江忠城後，悍將展開反攻，林益全敲安打、蔣智賢獲保送，接著林哲瑄犧牲短打，陳品捷被敬遠；此時兄弟再換投，但王鴻程第1球就被代打高孝儀敲二壘安打，帶有2分打點逆轉戰局，終場悍將以2比1奪勝，悍將對兄弟已7連不敗。

單場MVP由代打建功的高孝儀獲得，他笑說：「這是第一次在悍將新莊主場拿MVP。」當下面對投手王鴻程，高孝儀表示，因為對方伸卡球很好，在場邊就有順著軌跡模擬揮棒，策略是想打到外野，並挑高球打。

高孝儀生涯在滿壘時，打擊率高達4成55，關鍵時刻常建功，他說：「可能是因為我不會想太多，滿壘時其實不用安打就可以得分。」

雖然這場比賽沒有先發，不過高孝儀表示，「在場邊板凳席熱身時，大家都會互相鼓勵，提升士氣，不管換誰都要加油，既然教練換我代打，就是要建功。」總教練陳連宏則說明，因為原本第8棒李宗賢已被三振2次，會追打不好的球，才會派高孝儀代打。

悍將先發投手羅力用98球投8局，僅被敲出5支安打，投1次保送、1次三振，僅失1分非責失，是在第2局時對林智勝投保送，再利用捕手捕逸、滾地球及詹子賢高飛犧牲打得分，進帳本季第7勝。

對於今天只有投出1次三振，都是用飛球及滾地球製造出局數，羅力賽後表示，「策略沒有太大改變，總是會遇到這種狀況，對方打者很想打到球，幸運的是，球都找到身後的隊友，對我來說出局數比三振重要」。（編輯：張雅淨）1080706