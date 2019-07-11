味全龍簽約花費上看4千萬 已簽15人

（中央社記者楊啟芳台北11日電）味全龍今天舉辦新秀加盟記者會，季中選秀32人中，已簽下15人，不過與第一輪的徐若熙還未達成共識，簽約金總花費上看新台幣4000萬元，15輪之後依照往例不會有簽約金。

新秀記者會共有8名選手到場，除了狀元劉基鴻，還有第二輪的朱祥麟，以及洪瑋漢、劉宇鈞、林驛騰、陳良志、李宇翔、張皓緯。

味全龍在季中選秀選了28輪，共有32人，領隊吳德威表示，32人中目前已經簽下15個人，還有一些選手未達成共識，例如第一輪的徐若熙，但大部分已相當接近。

吳德威指出，若把選手都簽下來，所花費的錢上看4000萬元，遠超過原本的預算。他說：「味全龍的初衷就是希望有多一點人來打球，一定會給予市場行情的待遇，甚至提供更優厚的條件。」

吳德威表示，往例15輪之後的球員不會有簽約金，龍隊也會遵循這樣的往例。他說：「其實有輪次比較後面的球員開了高簽約金，希望他們可以知道自己打棒球的初衷，我們會提供更好的月薪保障。」味全龍一軍選手保障月薪為10萬元，二軍則是5萬元。

味全龍即將在8月17日於斗六棒球場開訓，若要在這之前與全數球員完成談約，吳德威認為「確實有壓力」。（編輯：唐聲揚）1080711