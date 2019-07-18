瓊斯盃中華白晚節不保 惜負日本苦吞4連敗

（中央社記者龍柏安台北18日電）中華白小將今天打了3節好球，可惜第4節火力後繼無力，加上單節13比22的攻勢打壞領先行情，終場60比68惜敗日本，吞下今年瓊斯盃的4連敗。

2019威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽，昨天歷經一天休兵，今天在新莊體育館開打，3節打完地主中華白仍以47比46微幅領先，可惜第4節沒能延續優勢，最後以8分之差惜敗。

中華白總教練桑茂森透露，中華白在7月3日至8日，曾赴日移地訓練，當時就曾和日本隊交手2次，當時兩次交手都輸。

所幸前2次輸球，沒影響球員今天比賽信心，中華白自開局就和對手一路糾纏，甚至也曾取得小幅領先，桑茂森坦言：「今天我們的確有機會贏球。」

第4節最後2分08秒，日本隊射手橋本晃佑在弧頂飆進3分球，回頭白隊吳永盛回敬1球，僅以4分之差落後，桑茂森坦言，「當時時間只剩1分多鐘，時間上比較緊迫，橋本那球沒能守住是整場比賽的關鍵。」

白隊長人曾祥鈞今天攻下全隊次高的11分，他認為，今天全隊其實都做得很好，只有第4節沒能守住對手外線，比較可惜；後衛吳家駿則說，球隊每節進攻都會出線小當機，這是未來他們要檢討改進的地方。

日本隊阿根廷籍主帥海曼（Herman Mandole）承認，他們在瓊斯盃首戰就擊敗中華藍，加上之前的交手，讓他們有些輕敵。他強調，因此經由這一戰，提醒球員比賽務必要專注，更要懂得尊重對手。

中華白在今年瓊斯盃，僅首戰擊敗加拿大，接下來依序輸給南韓、中華藍、約旦與日本，苦吞4連敗，目前戰績1勝4負，明天將對上伊朗。（編輯：屈享平）1080718