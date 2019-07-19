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許基宏開轟續居二軍全壘打王 古林睿煬吞敗

最新更新：2019/07/19 19:16
中華職棒二軍賽事，19日由中信兄弟隊與統一獅隊交手，兄弟許基宏（中）開轟，單場2安4打點，目前11轟續居二軍全壘打王。（中信兄弟隊提供）中央社記者謝靜雯傳真　108年7月19日
中華職棒二軍賽事，19日由中信兄弟隊與統一獅隊交手，兄弟許基宏（中）開轟，單場2安4打點，目前11轟續居二軍全壘打王。（中信兄弟隊提供）中央社記者謝靜雯傳真　108年7月19日

（中央社記者謝靜雯台北19日電）中職二軍中信兄弟今天與統一獅交手，兄弟隊許基宏開轟，單場2安4打點，目前11轟續居二軍全壘打王，比賽因雨8局裁定兄弟9比0拿勝，獅隊先發投手古林睿煬吞下近期2連敗。

中職今天二軍賽事，兄弟隊首局就有攻勢，潘志芳率先安打上壘，靠著短打推進、獅隊守備失誤，許基宏安打送回2分，再靠著野手選擇、杜家明二壘打添分，開賽取得3比0領先。

兄弟隊3局靠著江坤宇安打上壘，陳文杰二壘打送回1分，林書逸、杜家明接連安打，再添1分保險分。兄弟隊7局再起攻勢，許基宏敲出個人本季二軍第11轟，2分砲替球隊拉開領先差距，兄弟再靠著保送、接連安打、暴投添分，單局攻下4分、奠定勝基。

今天比賽進行到8局上半、兄弟隊進攻，2人出局、壘上有人時因雨暫停，最終裁定兄弟9比0、8局拿下勝利。

兄弟隊許基宏近期打擊手感不錯，今天單場4打數敲出2支安打，貢獻4分打點，近5場二軍出賽敲出3發全壘打，目前以11轟暫居二軍全壘打王，賽後二軍出賽打擊率3成19。

獅隊年輕投手古林睿煬今天投2局被敲3支安打，投出1次三振，失掉3分（1分責失分），近2場二軍出賽吞下2連敗，目前本季二軍戰績1勝6敗。（編輯：張雅淨）1080719

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