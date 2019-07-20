蘇緯達包辦4打點兄弟勝獅 廖乙忠奪生涯首勝

（中央社記者楊啟芳台北20日綜合報導）中華職棒今天在洲際棒球場的比賽，由中信兄弟對統一獅，靠著蘇緯達包辦4分打點，以及先發投手廖乙忠投8局失5分，兄弟以10比6擊退獅隊，廖乙忠拿下生涯首勝。

2局下林智勝敲安打、陳子豪獲保送，蘇緯達再補上安打，兄弟先馳得點，之後黃鈞聲擊出高飛犧牲打，取得2比0領先。不過3局上郭阜林、林祐樂接連安打，林祖傑擊出高飛犧牲打，羅國龍再補上1打點安打，雙方2比2戰成平手。

3局下兄弟一、二壘有人時，陳子豪敲出安打，帶有1分打點，張志豪再選到保送形成滿壘，接著蘇緯達敲出清壘3打點二壘安打，兄弟取得6比2領先。

雖然4局上獅隊的林祐樂轟出2分全壘打，拉近落後差距；不過下個半局詹子賢回敬一發3分砲，6局下陳子豪則演出陽春全壘打，形成10比4領先。

8局上獅隊靠著潘武雄轟出陽春砲，再添1分；9局上郭阜林敲二壘安打後，羅國龍補上安打，帶有1分打點，最終兄弟還是以10比6擊退獅隊。

兄弟先發投手廖乙忠用120球主投8局，被敲出8支安打，投出2次四死球，飆8次三振，失5分含4責失。廖乙忠此戰投球數、局數、三振數都是生涯4場出賽以來新高，更獲得生涯首勝，還在第2局奪下中信兄弟隊史第18000次三振。

單場MVP由第3局敲出清壘安打的蘇緯達拿下，今天4打數敲出2支安打，包辦4分打點，蘇緯達賽後表示：「每次打擊教練都會提醒，把教練的話聽進去，給我的工作全力去執行。」（編輯：張雅淨）1080720