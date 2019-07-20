更多編輯台推薦新聞：
台灣小說國際關注 亞洲文學風潮成形
文化

台灣小說國際關注 亞洲文學風潮成形

中央社聲明
政治

中央社聲明

治酒駕用重典？幫你讀20年49萬筆判決書 看懂修法前後罪與罰
數位專題

治酒駕用重典？幫你讀20年49萬筆判決書 看懂修法前後罪與罰

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟
產經

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

蘇緯達包辦4打點兄弟勝獅 廖乙忠奪生涯首勝

最新更新：2019/07/20 21:12

（中央社記者楊啟芳台北20日綜合報導）中華職棒今天在洲際棒球場的比賽，由中信兄弟對統一獅，靠著蘇緯達包辦4分打點，以及先發投手廖乙忠投8局失5分，兄弟以10比6擊退獅隊，廖乙忠拿下生涯首勝。

2局下林智勝敲安打、陳子豪獲保送，蘇緯達再補上安打，兄弟先馳得點，之後黃鈞聲擊出高飛犧牲打，取得2比0領先。不過3局上郭阜林、林祐樂接連安打，林祖傑擊出高飛犧牲打，羅國龍再補上1打點安打，雙方2比2戰成平手。

3局下兄弟一、二壘有人時，陳子豪敲出安打，帶有1分打點，張志豪再選到保送形成滿壘，接著蘇緯達敲出清壘3打點二壘安打，兄弟取得6比2領先。

雖然4局上獅隊的林祐樂轟出2分全壘打，拉近落後差距；不過下個半局詹子賢回敬一發3分砲，6局下陳子豪則演出陽春全壘打，形成10比4領先。

8局上獅隊靠著潘武雄轟出陽春砲，再添1分；9局上郭阜林敲二壘安打後，羅國龍補上安打，帶有1分打點，最終兄弟還是以10比6擊退獅隊。

兄弟先發投手廖乙忠用120球主投8局，被敲出8支安打，投出2次四死球，飆8次三振，失5分含4責失。廖乙忠此戰投球數、局數、三振數都是生涯4場出賽以來新高，更獲得生涯首勝，還在第2局奪下中信兄弟隊史第18000次三振。

單場MVP由第3局敲出清壘安打的蘇緯達拿下，今天4打數敲出2支安打，包辦4分打點，蘇緯達賽後表示：「每次打擊教練都會提醒，把教練的話聽進去，給我的工作全力去執行。」（編輯：張雅淨）1080720

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報