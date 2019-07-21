洪一中李承燁相見歡 回憶曾翊誠被全壘打往事

（中央社記者楊啟芳桃園21日電）韓國「國民打者」李承燁今天到桃園棒球場為Lamigo桃猿開球，賽前還與桃猿總教練洪一中相見歡，洪一中提起1999年亞錦賽曾翊誠被李承燁敲全壘打的往事，讓李承燁相當驚訝。

桃猿昨天及今天舉辦韓國主題日「辣年糕趴」，除了邀請三星獅及樂天巨人啦啦隊，今天李承燁還到桃園球場開球，賽前特地到休息室與洪一中寒暄。

洪一中表示，對李承燁印象最深刻是1999年亞錦賽時，中華隊投手是現任桃猿投手教練曾翊誠、洪一中搭配蹲捕，結果被李承燁敲了全壘打。

洪一中笑說：「那時候我對曾翊誠還不是很了解，就問他最厲害的球種是什麼，曾翊誠說是滑球，結果配了滑球就被打全壘打了，所以印象很深刻，之後我還問他，你不是說你滑球最厲害嗎？」

李承燁則說：「我剛剛有聽過這件事，嚇了一跳，那球是失投滑球，曾翊誠是非常好的投手。」

李承燁目前是韓國職棒宣傳大使、球評，以及國家隊技術委員，因此他也知道洪一中是12強賽中華隊總教練，他也表示，希望韓國和台灣一起進到複賽，能在12強碰到。

洪一中對李承燁滿是稱讚，還互相誇讚長得很帥，洪一中開玩笑對李承燁說：「今天本來覺得奇怪這麼多記者，結果不是我受歡迎，焦點都是他，球技好、人品好、長得又好看，也是韓國國民英雄，往後還有很長的路，大家一起加油。」

對於那時候被敲全壘打，曾翊誠表示，當時知道李承燁是非常強的打者，一心只想解決他，「那時候韓國1到9棒都是好打者，也讓我知道原來世界有這麼多好選手在我眼前」。（編輯：唐聲揚）1080721