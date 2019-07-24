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2020奧運倒數一年 東京：將展現高科技實力

最新更新：2019/07/24 19:59

（中央社東京24日綜合外電報導）2020東京奧運今天正式進入倒數一年，日本承諾會舉辦一場包括投入機器人在內的高科技奧運，希望藉此把一路上遭逢的顛簸拋在後頭，包括經費不斷膨脹以及疑似行賄爭取主辦權等。

日本去年夏天飽受熱浪所苦，遭質疑東京是否適合舉辦奧運。另外，日本奧委會主席竹田恆和還被懷疑在爭取舉辦東京2020年奧運時，賄賂與國際田徑總會前主席兒子有關的公司。

不過，隨著東京奧運正式進入倒數一年，日本宣稱，場館興建與籌辦正加速進展，並承諾將舉辦一場歷史性奧運。

國際奧會主席巴哈（Thomas Bach）今天在一場儀式中說：「我可以真心說，我從未見過像東京這樣的奧運主辦城市，能夠在奧運倒數一年時做出如此妥善準備。」

巴哈表示，參賽的運動員將有「一次非常棒的經驗」，且「所有一場真正精采奧運該具備的元素日本都具備了」。

日本官員指出，售票狀況「空前」良好，還有約20萬人應徵8萬個奧運志工職務，都凸顯民眾對賽事的期待。

在向各國奧會遞出象徵性邀請函前，日本首相安倍晉三說：「自東京獲選為奧運主辦城市已歷經6年，但我很高興所有籌辦作業都進行地非常順利。」

東京奧運組織委員會會長森喜朗表示，巴哈讚揚東京籌備奧運的速度，締造「一項奧林匹克紀錄」。（譯者：李宛諭/核稿：劉學源）1080724

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