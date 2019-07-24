林立敲4安包辦4打點 桃猿中斷兄弟4連勝

林立（圖）今天單場敲出4支安打，包辦4分打點，幫助桃猿以12比5中斷兄弟的4連勝。（Lamigo桃猿提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年7月24日

（中央社記者楊啟芳桃園24日電）中華職棒今天在桃園棒球場的比賽，由中信兄弟對Lamigo桃猿，桃猿打線大爆發，其中林立單場敲出4支安打，包辦4分打點，終場以12比5中斷兄弟的4連勝。

今天重回一軍的陳晨威1局下就敲出三壘安打，接著林立轟出2分砲，朱育賢再敲本季第23轟，桃猿總共攻下3分。2局下余德龍敲二壘安打後，陳晨威敲三壘安打，帶有1分打點，林立再補上1打點安打，陳晨威也成為中職第4名連續2打數擊出三壘安打的選手。

4局上詹子賢轟陽春全壘打，為本季第17轟，兄弟追回1分；不過下個半局林立先敲出1打點二壘安打，陳俊秀接著轟出2分砲。5局上兄弟的陳子豪敲出1打點安打；不過5局下接替陳晨威的陽耀勳轟出滿貫全壘打，桃猿取得12比2領先。

7局上兄弟打了8個人次，包含高宇杰敲出的2分打點安打在內，共攻下3分。不過終場桃猿還是以12比5奪勝，中斷兄弟的4連勝。單場MVP由林立拿下，林立這場5打數敲4支安打，包含一支全壘打、一支二壘安打，包辦4分打點。

林立差三壘安打就能完全打擊，他表示，「不管狀況好不好，我策略都不會變，也不會特意追求完全打擊，每一種安打都很難達到，可能今天敲全壘打之後，就只有這支安打了，所以還是要維持自己的策略。」

昨天林立曾發生失誤，第5局就被換下場，賽後特別留下來與內野教練蔡昱詳留下來特訓。林立說，下半季開始失誤變多，但要想盡辦法找訓練方式，不好就再練，賽後練習也是自己要求的，「自己清楚想要什麼，所以主動要求，把不好的地方練更好。」

桃猿先發投手尼克斯投5局，被敲出4支安打，包含一發全壘打，投5次保送，其中有3次集中在第4局，另送出3次三振，失2分，拿下本季第9勝，目前與隊友王溢正並列勝投王。(編輯:孫承武)1080724