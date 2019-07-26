吳昇峰參與中職明星賽 盼與彭政閔男子漢對決

（中央社記者楊啟芳台北26日電）中華職棒明星賽即將於27、28日在新莊棒球場舉行，業餘合庫隊的「抗韓英雄」吳昇峰破天荒參與明星賽，代表中華明星隊出賽，他表示，最想要對決彭政閔，來一場男子漢的對決。

這次明星賽由中職明星隊對中華明星隊，由於原本中華明星隊的投手王鏡銘身體不適，缺席明星賽，由來自合作金庫的王牌投手吳昇峰遞補參賽，這也是首度有業餘選手參與中職明星賽。吳昇峰曾在去年雅加達亞運，對韓國隊繳出5局失1分好投。

吳昇峰今天出席明星賽晚宴時表示，對於打明星賽沒有太多想法，因為知道這件事情的時候，剛好是荷蘭港口盃先發前幾個小時，所以都在專注準備，由於出賽內容不理想，比完賽後也都一直在檢討。

吳昇峰也指出，目前時差還沒有調回來，他笑說：「今天早上和合庫練球時還很想睡覺，下午才精神比較好，我也想做功課，但睡覺時間都不夠。」吳昇峰對於投球局數不會預設，由於職棒強度高，他表示，會全力以赴。

中華明星隊總教練洪一中表示，除了先發投手江辰晏，吳昇峰的角色會是第2個先發，也會投長一點的局數。

至於最想對決的選手，吳昇峰表示，由於之前在兄弟象當過練習生，最想對決「恰恰」彭政閔。吳昇峰說：「18歲時受學長很多照顧，希望來一場男子漢的對決，沒有三振沒關係，不要被打安打、全壘打就好。」彭政閔則說，會想跟吳昇峰對決，因為從來沒有打過他的球，想看看他的進步。（編輯：吳協昌）1080726