明星賽中職交手中華隊 王建民盼年輕選手多學習

（中央社記者楊啟芳新北27日電）中華職棒明星對抗賽今天在新莊棒球場開打，12強中華隊牛棚教練王建民也到場，首度參與中職明星賽，他認為這次分隊方式對12強備戰會有點幫助，也希望年輕選手多跟學長學習。

這次明星賽由票選出來的中職明星隊，對上由12強總教練洪一中領軍的中華明星隊，雖然選手組成不是正式名單，不過12強中華隊教練團陣容全數到齊，包括總教練洪一中、投手教練吳俊良、牛棚教練王建民、外野教練黃甘霖、三壘指導教練蔡昱詳、打擊教練曾豪駒、首席教練郭建霖。

雖然上半季尾聲時黃甘霖請辭統一獅總教練職務，不過仍會擔任中華隊教練。另外，王建民今天也現身球場，預計下個月會去美國觀察旅外選手。對於這次明星賽的分隊方式，王建民說：「把選手拉過來觀察，對12強也有點幫助，可以觀察選手好壞。」

中職明星隊的選手如陳江和、陳鏞基、周思齊、彭政閔等人都是資深選手，中華明星隊陣容則是偏年輕，王建民表示，年輕選手可以向學長學習，包括打球應變能力、怎麼去處理球等。

昨天富邦悍將宣布簽下投手新秀江國豪，江國豪說之前曾接受王建民指導，不管是投球姿勢調整，或球種運用，都受益良多。王建民指出，和江國豪已經認識1年多，「如果他有問題，都會傳影片給我看，我也會多少給一些建議」。王建民認為，江國豪的優勢是可以吃長局數，控球也不錯，可以引誘打者揮棒。（編輯：唐聲揚）1080727