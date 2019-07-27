中職全壘打大賽預賽 林益全陳俊秀晉級

（中央社記者楊啟芳新北27日電）中華職棒明星對抗賽今天在新莊棒球場開打，賽前進行的全壘打大賽預賽，林益全敲出最多的16發全壘打，晉級決賽，陳俊秀則是在秒數勝過都是13支的朱育賢，兩人將在明天對決。

這次全壘打大賽分2天進行，今天8名選手先進行預賽，取前2名晉級明天的決賽，採用計時制，每人有3分鐘時間。第一個上場打的陳俊秀敲出13發全壘打，之後依序為林泓育9支、陳子豪10支、林益全16支、張志豪6支、蘇智傑3支、朱育賢13支、詹子賢10支。

第一個確定晉級的為林益全，與餵球投手林仲秋展現默契，敲出16支全壘打。林益全表示，因為去年球季結束後去找林仲秋練習打擊，當時林仲秋就很常幫他餵球，不過全壘打大賽之前並沒有練習過。

林益全表示，一開始林仲秋投的球速比較快，而且偏外角，還沒掌握到節奏，之後調整為內角球，從第14次擊球開始連敲10轟。不過林益全笑說：「計時制真的滿累的，出局制的話應該可以打更多。」

由於陳俊秀及朱育賢同樣都是13支，按照規則，陳俊秀的最後一支全壘打比朱育賢早出現，因此由陳俊秀晉級決賽。陳俊秀也笑說：「很累，天氣太悶了，而且第一個打很緊張，到後面有點暈、想吐。」

陳俊秀表示，因為太緊張，從一開始就很出力，忘記其實還有1分多鐘，暫停過後有點頭暈，打完感覺像跑400公尺，「這應該是春訓打的量，本來想說能有5、6支就不錯了，剛好今天對右打者順風」。

晚陳俊秀8秒擊出最後一支全壘打的朱育賢，無緣晉級決賽，本來朱育賢前17次擊球只有4發全壘打，不過中段開始「趕進度」，他表示，「就是慢慢抓感覺，照自己的節奏揮，太趕也不會有好結果，在時間歸零之前盡全力打」。（編輯：唐聲揚）1080727