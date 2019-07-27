吳昇峰被擊中重要部位 解決彭政閔展鬥志

2019中華職棒明星賽27日起一連兩天在新莊棒球場舉行，合作金庫成棒隊「抗韓英雄」吳昇峰破例成為首名參加中職明星賽的業餘球員，4局登板中繼，投3局失1分，自評表現90分。中央社記者張新偉攝 108年7月27日

（中央社記者謝靜雯新北27日電）中職明星對抗賽，中華明星隊吳昇峰4局接手中繼，雖被強襲球擊中重要部位，但展現鬥志，順利解決彭政閔；今天投3局失1分自評90分，首度感受明星賽直言，「幸福來得太突然」。

中華職棒明星賽今、明兩天在新莊棒球場舉行，合作金庫成棒隊「抗韓英雄」吳昇峰，破例成為首名參加中職明星賽的業餘球員，入選中華明星隊，也讓年底世界12強棒球賽中華隊總教練洪一中有就近觀察的機會。

吳昇峰對抗賽4局登板中繼，7球解決讓中職明星隊球員3上3下，5局面對同是合庫成棒隊出身、現效力統一獅隊的野手林祖傑被敲出二壘打，再被王正棠敲出二壘打失掉1分，後被周思齊敲出平飛球擊中重要部位，順利抓下第2個出局數後，因傷暫停治療。

吳昇峰之前在兄弟象隊當過練習生，他曾透露18歲時受到學長彭政閔很多照顧，希望可以來場「男子漢對決」，彭政閔棒次排在周思齊之後，吳昇峰表示，「當下真的很痛，總教練洪一中也提醒，路還很長、如果真的不行不要勉強」。

吳昇峰表示，既然都踏上這個舞台，至少要投完對彭政閔的打席，吳昇峰花2球讓彭政閔敲出游擊方向滾地球出局，退場時彭政閔也走向他笑著說：「加油」。

中華明星隊投手教練吳俊良表示，以業餘球員來說，吳昇峰的表現算不錯，「通常第一次面對這種場面應該會緊張，但他上場毫不怯場、展現強烈鬥志，即使被球打到，第一時間就表態要完成投球局數」。

吳昇峰表示，登板前在牛棚熱身時也跟牛棚教練王建民開玩笑，希望安全下莊、最好能拿下勝投；吳昇峰今天總計投3局被敲2支安打，投出3次三振、失掉1分，他自評表現90分，「美中不足是失掉那1分」。

吳昇峰提到，自己的優勢是對手不熟悉球路，首度體驗中職明星賽，也笑說：「幸福來得太突然，希望之後還有機會參加」。今天對抗賽兩隊9局打完8比8握手言和。（編輯：吳協昌）1080727