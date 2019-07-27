江宗駿開轟黃天賜5打點 U12少棒中華勝南非

2019第5屆U12世界盃棒球賽持續在台南開打，中華隊預賽第2戰與南非隊交手，中華開路先鋒江宗駿（中）敲出團隊首轟，單場4安4打點，助隊終場以19比0、4局拿下賽事2連勝。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年7月27日

（中央社記者謝靜雯台北27日電）U12世界盃棒球賽中華隊預賽第2戰與南非隊交手，中華隊投打發揮，開路先鋒江宗駿敲出團隊首轟，單場4安4打點，黃天賜單場5打點，中華隊以19比0、4局拿下這次賽事2連勝。

中華隊今天首局就有攻勢，江宗駿率先敲出左外野方向二壘打開啟攻勢，再靠著黃天賜適時安打，送回第1分；2局1人出局後，張耀允安打開啟攻勢，中華隊靠著對方失誤、江宗駿適時安打先拿1分，葉弘仁再敲二壘打，一棒送回2分。

接著陳楷升選到保送延續攻勢，黃天賜安打再添分數，中華隊靠著失誤跑回全場第7分，郭宸安補上安打，送回全隊第8分。

中華隊3局再起攻勢，靠著單局7安、江宗駿敲出2分砲，為中華隊此次賽會團隊首轟，單局攻下10分，擴大雙方差距；4局中華隊再靠著黃天賜三壘打、江庭毅高飛犧牲打，拿下全場第19分。

中華隊今天採投手車輪戰，全叡先發投1局，陳昱安、許子承、張耀允依序登板，各投1局，沒被南非隊敲出安打，投手群聯手送出9次三振，封鎖南非隊打線。

江宗駿昨天與古巴隊交手，打擊沒有發揮，他表示，「想著後面比賽要努力表現彌補」，今天開轟幫助球隊打出氣勢，也將全壘打球拿回，留下來紀念。

中華隊總教練李國強表示，賽前就有提醒球員，對手的球速不快，要把節奏放慢，首局球員還不太能適應，太急著想表現，只拿下1分，2局過後慢慢找到打擊好手感，適應很快。

中華隊預賽接連擊敗古巴、南非，明天晚間6時30分將與日本隊交手，日本隊與中華隊球風類似，這兩天中華隊教練團也有觀察日本出賽狀況，明天比賽全力搶勝。（編輯：唐聲揚）1080727