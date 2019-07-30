廖健富敲超前安桃猿勝獅 陳禹勳重回終結者

中職Lamigo桃猿隊30日和統一獅隊交手，桃猿廖健富敲出超前安打，助隊以3比2拿勝；桃猿先發投手尼克斯率先獲第10勝，陳禹勳也重返終結者位置，拿下救援成功。中央社記者楊啟芳攝 108年7月30日

（中央社記者楊啟芳桃園30日電）中華職棒今天在桃園棒球場的比賽，由統一獅對Lamigo桃猿，廖健富敲出超前安打，桃猿以3比2勝獅隊，尼克斯率先獲第10勝，陳禹勳也重新擔任終結者，拿下救援成功。

2局上獅隊開啟攻勢，郭阜林敲二壘安打後，林祖傑、林祐樂也都敲出安打，加上張偉聖擊出的球造成對手失誤，共攻下2分。不過下個半局桃猿的郭嚴文敲安打後，藍寅倫再敲二壘安打，帶有1分打點。

4局下桃猿再度展開攻勢，朱育賢、郭嚴文安打後，利用滾地球進占二、三壘，廖健富再敲出安打，帶有2分打點，桃猿反倒取得領先。終場桃猿就以3比2擊退獅隊，單場MVP由第4局敲出超前安打的廖健富拿下。

廖健富表示，第4局的安打是針對羅里奇直球攻擊，他說：「最近重心跟太快，導致擊球穩定性沒有那麼好，不過今天賽前跟教練調整後有比較好。」賽後廖健富也留下來特打，想要記下好的感覺。

桃猿先發投手尼克斯主投6局，被敲出6支安打，投1次保送、5次三振，失2分，演出優質先發，拿下本季第10勝，為今年首名投手獲得雙位數勝投。

陳禹勳重返終結者的位置，在9局上登板，投出1次保送，不過也送出2次三振，沒有失分，收下睽違3個多月的救援成功。陳禹勳賽後表示，「有點久沒有擔任終結者，剛開始比較緊張，因為已經脫離這個角色很久，不過丟完第1顆球後就比較好了。」

不過陳禹勳認為，今天好壞球差太多，2好球之後太用力，要再改善，「希望可以重新慢慢熟悉這個角色。」總教練洪一中也指出，陳禹勳2好球後投球方式不太對，但大致上沒有問題，原本的終結者冠猛將重回先發，因此之後陳禹勳確定會擔任終結者。（編輯：張銘坤）1080730