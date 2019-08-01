王維中滿壘時登板 成功化解危機無失分

（中央社記者楊啟芳台北1日綜合報導）MLB奧克蘭運動家今天與密爾瓦基釀酒人的比賽，王維中在第8局滿壘危機時登板投球，成功幫助球隊化解危機，沒有失分，不過最終運動家以2比4不敵釀酒人。

運動家先發投手安德森（Brett Anderson）今天主投7局，被敲出8支安打，失3分。釀酒人1局上就靠著凱恩（Lorenzo Cain）敲陽春全壘打，先馳得點；3局上葉立奇（Christian Yelich）敲1打點二壘安打，釀酒人再添1分。

3局下運動家的希米恩（Marcus Semien）敲二壘安打後，利用下一棒的滾地球進占三壘，柴普曼（Matt Chapman）擊出高飛犧牲打，追回1分。不過4局上釀酒人再攻下1分；7局下運動家則是靠著赫曼（Chris Herrmann）、普羅法（Jurickson Profar）連續二壘安打得1分，以2比3落後。

8局上運動家先發投手安德森退場，接替的投手1出局後被敲二壘安打，再投出2次保送，形成滿壘且出現暴投，釀酒人跑回1分，之後再投保送，依舊是2出局、滿壘危機；王維中接著登板投球，僅投3球就用中外野飛球，拿下第3個出局數。

終場運動家以2比4敗給釀酒人，總計王維中投0.1局，沒被敲安打、無失分，目前出賽18場，防禦率2.63。（編輯：李錫璋）1080801