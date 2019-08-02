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U12少棒中華隊長黃天賜 穩定打擊具安定感

最新更新：2019/08/02 00:46
U12世界盃棒球賽，中華隊1日複賽首戰與韓國隊交手，隊長黃天賜（圖）表現穩定，首局二壘打送回球隊第1分，單場敲3安，目前連6場出賽敲安，中華隊總教練李國強稱讚他穩定、冷靜、稱職。中央社記者謝靜雯攝 108年8月2日
U12世界盃棒球賽，中華隊1日複賽首戰與韓國隊交手，隊長黃天賜（圖）表現穩定，首局二壘打送回球隊第1分，單場敲3安，目前連6場出賽敲安，中華隊總教練李國強稱讚他穩定、冷靜、稱職。中央社記者謝靜雯攝 108年8月2日

（中央社記者謝靜雯台南2日電）U12世界盃棒球賽，中華隊1日複賽首戰與韓國隊交手，隊長黃天賜表現穩定，首局二壘打送回球隊第1分，單場敲3安，目前連6場出賽敲安，中華隊總教練李國強稱讚他穩定、冷靜、稱職。

中華隊隊長黃天賜此次打擊表現穩定，複賽首戰與韓國隊比賽，單場敲出3安、還跑出3次盜壘成功，貢獻1分打點、另有3分得分，帶起球隊攻勢，是球隊打線關鍵；黃天賜表示，打擊狀況一直維持得不錯，主要就是把球跟進來一點再攻擊。

黃天賜球技表現穩定，場上態度也很冷靜，目前為止本次比賽6戰打完、場場安打，賽後總計敲出14支安打，暫居賽會安打王、打點王（18分打點）；中華隊總教練李國強表示，黃天賜一直都是很穩定的球員，除了打擊之外，場上會適時領導、鼓勵隊友，也扮演稱職隊長的角色。

中華隊與韓國隊首場交手，1局打完就因雨暫停兩個半小時，比賽晚間9時30分重新開打，打完已經超過晚上11時，暫停期間或者比賽重新開打後，遇到場上隊友出現狀況，黃天賜總會適時給予提醒，隊友們都直言有黃天賜在身邊更有安定感。（編輯：徐崇哲）1080802

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