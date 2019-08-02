遠東科大支援U12 吳緯晟展繪畫天分秀手繪王柏融

（中央社記者謝靜雯台南2日電）U12世界盃棒球賽，遠東科大棒球隊捕手吳緯晟支援當工作人員，繪畫天分吸睛；吳緯晟高二開始受正規棒球訓練，是Lamigo桃猿隊廖健富學弟，曾手繪最欣賞球員王柏融、請廖健富幫忙轉贈。

U12世界盃棒球賽除了球員、教練，每場比賽都需動員許多工作人員，此次遠東科大棒球隊支援球僮工作，其中吳緯晟被分派到會本部幫忙支援，吳緯晟具有不錯英語能力，但更吸睛的是他的繪畫天分，

吳緯晟國小、國中就讀美術班，因為喜歡棒球，國小偶爾會到球隊跟著玩球，但沒有接受過正規訓練，高一先就讀新竹縣忠信高中，因為想要打球，努力達成媽媽對於課業成績的要求，高二到高苑工商棒球隊測試，如願加入球隊。

吳緯晟直到高三才報名高中棒球聯賽（木棒組）比賽，他透露因為欣賞統一獅隊二軍總教練高志綱，所以選擇練捕手，但最欣賞的職棒球員為旅日火腿隊野手王柏融。

吳緯晟素描、水彩畫拿手，平時也有接案子，他曾手繪王柏融，請高苑學長、現效力桃猿隊的廖健富幫忙轉交，在U12比賽期間，也發揮美術專長，幫忙畫小插畫，他表示此次來支援工作人員，學到很多東西，知道要完成一場比賽需要很多準備工作，英語的口說能力也進步。

吳緯晟今年暑假升上大二，對於未來規劃，他表示棒球環境很競爭，除了想要繼續打球，還有很多想要做的事，包括健身教練、運動經紀人等都不排斥。（編輯：方沛清）1080802