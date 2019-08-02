廖健富敲4打點郭嚴文滿貫砲 桃猿轟垮悍將

（中央社記者楊啟芳新北2日電）中華職業棒球大聯盟Lamigo桃猿隊今天在新莊棒球場對戰富邦悍將隊，桃猿廖健富演出猛打賞，還包辦4分打點，加上郭嚴文轟滿貫砲，桃猿以14比5擊退悍將，勝差僅剩0.5場。

此戰雙方互有領先，6局上4比4平手時，廖健富敲1打點二壘安打後，林承飛再敲三壘安打得1分，桃猿取得6比4領先；7局上郭嚴文更是轟出滿貫砲，9局上包含廖健富的2打點安打在內，再得4分，終場就以14比5擊退悍將，桃猿與下半季第一的悍將僅剩0.5場勝差。

單場MVP（最有價值球員）由5打數敲出3支安打的廖健富拿下，還包辦4分打點，包含第6局的勝利打點。廖健富表示：「想盡辦法把球打到外野，盡量讓跑者回來，就比較簡單一點，積極出棒，能攻擊到的球就會去攻擊。」

獲本週第2座單場MVP的廖健富說，有運氣成分，像第6局只出棒到一半就形成安打，而有時候打得好被接到也不算安打，但多少能增加信心。

即使近況不錯，常在關鍵時刻敲出安打，但廖健富在主場比賽結束後都會留下來特打；他說，這是開季後1、2個月就開始的習慣，複習好的感覺。

生涯第2次從投手林晨樺手中轟出滿貫砲的郭嚴文表示：「他（林晨樺）今天都投伸卡球，當時只贏2分也有點危險，所以就想說把球打到外野，那球是失投，可能是他（林晨樺）在滿壘時都剛好遇到我。」

從今天開始到5日桃猿總教練洪一中請喪假，此戰由首席教練郭建霖代掌兵符，也拿下教練生涯首勝。郭建霖賽後笑說：「大家都滿努力的，希望明、後天繼續順利下去。」（編輯：李明宗）1080802