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U12郭宸安3分砲爸爸稱讚 中華複賽3連勝拚冠

最新更新：2019/08/03 22:16
2019年第5屆U12世界盃棒球賽比賽進入倒數階段，中華隊3日複賽最後一戰與委內瑞拉交手，小將郭宸安（左）轟出3分砲，助球隊成功反撲，以14比6拿勝。中央社記者謝靜雯攝　108年8月3日
2019年第5屆U12世界盃棒球賽比賽進入倒數階段，中華隊3日複賽最後一戰與委內瑞拉交手，小將郭宸安（左）轟出3分砲，助球隊成功反撲，以14比6拿勝。中央社記者謝靜雯攝　108年8月3日

（中央社記者謝靜雯台南3日電）U12世界盃棒球賽，中華隊複賽最後一戰與委內瑞拉交手，雖一度落後，但余硯誠後援好投、郭宸安3分砲，比賽後半段反撲，以14比6拿勝，總教練李國強對球員有信心，明力拚將冠軍留在台灣。

中華隊今天比賽前半段投打有狀況，首局接連被敲安打、暴投，失掉3分，2局僅被敲出1支安打，但投手群狀況多，投出3次保送、2次觸身球保送，單局再失3分，中華隊2局打完0比6落後。

中華隊3局打線發揮，1人出局後靠著保送，江庭毅、黃天賜接連安打先拿1分，郭宸安開轟，3分砲幫助球隊打出氣勢，再靠著接連保送、吳翊睿關鍵二壘打，一棒送回2分，幫助球隊6比6扳平比數。

中華隊4局再起攻勢，靠著單局3安、4保送、2失誤，一口氣打了12人次、攻下8分大局、奠定勝基，順利拿下比賽勝利；余硯誠後援4局無失分、拿下勝投。

總教練李國強表示，雖然球隊賽前已經確定晉級冠軍戰，但是要尊重對手、尊重比賽，要求球員全力搶勝，今天比賽前半段打線沒有發揮，後來提醒球員多等一顆好球再攻擊，全場選到9次保送，也是搶分的關鍵契機。

郭宸安昨天比賽對墨西哥先發好投，今天又敲出關鍵3分砲，帶起球隊氣勢，爸爸前職棒球星郭勇志在看台上看到兒子打出全壘打也很開心，馬上拜託大會幫忙找回全壘打球，郭勇志笑說：「我自己比賽都沒有這麼激動」。

郭宸安今天打了3分砲，但也吞下3次三振，他坦言因為太想急著表現更好，才會被三振；郭勇志談起兒子滿是驕傲，也是第一次在現場看到兒子開轟，郭勇志稱讚中華隊表現都很棒，但提到今天郭宸安比賽有部分內容處理還可以更好，是可以再進步的地方。（編輯：李亨山）1080803

2019年第5屆U12世界盃棒球賽持續在台南開打，中華隊3日複賽最後一戰與委內瑞拉隊交手，比賽後半段中華成功反撲，以14比6拿勝。圖為中華小將擊掌致意。中央社記者謝靜雯攝　108年8月3日
2019年第5屆U12世界盃棒球賽持續在台南開打，中華隊3日複賽最後一戰與委內瑞拉隊交手，比賽後半段中華成功反撲，以14比6拿勝。圖為中華小將擊掌致意。中央社記者謝靜雯攝　108年8月3日
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