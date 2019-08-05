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若知同胞涉禁藥 澳洲泳將：仍會對孫楊做出抗議

最新更新：2019/08/05 17:14
澳洲泳將何頓（圖）表示，就算他事先知道同胞女將傑克藥檢未過，他仍會堅持在世錦賽頒獎台上拒絕和當時奪金的中國泳壇明星孫楊合照。（圖取自何頓IG網頁）
澳洲泳將何頓（圖）表示，就算他事先知道同胞女將傑克藥檢未過，他仍會堅持在世錦賽頒獎台上拒絕和當時奪金的中國泳壇明星孫楊合照。（圖取自何頓IG網頁）

（中央社雪梨5日綜合外電報導）澳洲泳將何頓（Mack Horton）今天表示，就算他事先知道同胞女將傑克（Shayna Jack）藥檢未過，他仍會堅持在世錦賽頒獎台上，對陷入禁藥疑雲的中國選手孫楊做出抗議動作。

中國泳壇明星孫楊涉入藥檢爭議，讓2016年里約奧運男子自由式400公尺金牌得主何頓，在上個月南韓光州世界游泳錦標賽的頒獎台上，拒絕和當時奪金的孫楊合照，也拒絕在頒獎典禮後與他握手。

何頓的立場獲得許多同場競賽者的支持，但在中國招來狂怒的反應，尤其和何頓同樣來自澳洲的傑克，還在賽前因為藥檢沒過而退出世錦賽。

傑克雖誓言上訴，但在比賽開始前就返回澳洲，何頓是在對孫楊的抗議行為後，才知道傑克藥檢呈陽性反應，但他堅稱傑克的事，不會改變他要展現立場的決定。

何頓在受訪時談到他聽到傑克的藥檢成陽性反應時說：「這很艱難，真的很難」，但何頓另指出，有關他在頒獎台的抗議活動「完全不會改變」。

何頓說：「（和孫楊）不同的是，當傑克的藥檢呈現陽性反應，她就立刻回到澳洲，她沒有在世錦賽出場。」

「那讓我對澳洲的體系有十足的信心，我們不會讓我們的運動員逃過（藥檢），（所以）我們可以對世界上其他運動員有更多質疑、要求。」（譯者：李晉緯/核稿：徐崇哲）1080805

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