泰北高中成立羽球隊 盼培養出下一個戴資穎

（中央社記者龍柏安台北5日電）台北市私立泰北高中今天宣布與合作金庫攜手成立羽球隊，第1代共有12名球員，校長陳建佑期許，小球員們除打球之外，也要好好唸書，也盼能替台灣培養出下一個周天成與戴資穎。

校史超過百年的泰北高中，校隊包括橄欖球、田徑、柔道、足球與籃球，這次延伸觸角，找來前合庫雙打女將劉淑芝擔任羽球隊總教練，第1批球員都是國小畢業生，希望打造出泰北「誰羽爭鋒」的氣勢，並在最短時間內闖進全國舞台。

劉淑芝透露，她帶隊第1年的目標，是希望明年能在台北市打進前3名，取得參加全國中等學校運動會的參賽門票，她相信「難度應該不高。」

在擔任泰北教練前，劉淑芝曾在台北少年觀護所教小朋友打球，她坦言，這2年的經歷讓她學到很多，也更懂得去傾聽小孩子內心的聲音。

此外，她認為，台灣最頂尖的球員包括周天成、戴資穎，都是除了技術全面外，內心也很強大，因此她也希望，可以培養出技術好、內心也強大的球員。

泰北第1代羽球隊當中，包括9名男生、3名女生，都是今年剛從國小畢業，其中身高170公分的雙打小將游岷澔則從中壢中原國小北上唸書打球，他撂下豪語：「希望我能成為家喻戶曉的國手。」

一個人離鄉背井到台北打球，游岷澔酷酷地說，當然會想家，但他希望可以把書唸好，更重要的是把球打好，所以他會堅持下去。

泰北球隊中有「天龍」，也有「地虎」，身高僅147公分的莊博淯，承認過去曾因高度而自卑，但認識了教練後，讓他知道就算高度不如人，也有自己的優勢，未來希望能向偶像周天成看齊，「他長得又高、殺球又快，真的很帥。」（編輯：戴光育）1080805