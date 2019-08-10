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中信兄弟選8人僅簽1人 領隊：盡力促成簽約

最新更新：2019/08/10 16:28

（中央社記者謝靜雯台北10日電）中職中信兄弟隊今年季中選秀總計選進8人，目前僅簽下首輪野手岳政華，領隊劉志威說，與第2輪選進的投手魏碩成已接近合約共識，至於是否有球員簽不下來，他表示會盡力促成。

中職季中選秀選入新人簽約最後期限為8月31日，目前進度較快的為Lamigo桃猿隊與味全龍隊，桃猿隊今年選進7人僅剩第2輪選進的李承禎還沒簽下，味全龍選入的人數多，總計選了28輪、選進32人，目前僅剩5人還沒簽約。

兄弟隊目前為止僅簽下首輪的高中應屆畢業生岳政華，第2輪遠東科大棒球隊投手魏碩成持續談約中，據了解開出簽約金落在新台幣360萬元，至於3到8輪則還在持續努力中，有經紀公司透露，今年與兄弟談約進度較慢，主因在於兄弟開出價格與同一輪次其他球團開價，以及往年開出價位有不小落差，將簽約金壓得偏低。

領隊劉志威則說，今年多了味全龍隊，加上味全龍前4輪次各多選了1名球員，若按照往年的標準，用輪次或是順位為基準，大家的標準和想法不同，才會造成談約進度較緩慢，但目前與魏碩成談約進度已接近共識。

至於會不會出現有被選進球員簽不下來的狀況，劉志威表示，既然都把球員選進了，「當然會盡最大的努力來促成合約」。（編輯：張芷瑄）1080810

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