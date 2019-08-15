台糖公益路跑移師善化糖廠 林義傑預告參一咖

2019台糖公益路跑11月24日將在台南善化糖廠舉行，擔任路跑公益大使的超馬好手林義傑（中）15日在記者會中預告，當天他也將會下場參與。中央社記者黃巧雯攝 108年8月15日

（中央社記者黃巧雯台北15日電）台糖公益路跑今年將於11月24日移師台南善化糖廠舉行，擔任路跑公益大使的極地超馬好手林義傑今天現身記者會，提醒跑者出發前做好暖身，並預告當天將參加21K半馬賽事。

台糖公益路跑即日起開放報名至10月13日或額滿為止，今年路跑也結合運動做公益，台糖副總經理顧孝柔表示，只要完成報名，台糖將為每名跑者捐出新台幣50元等值台糖物資給美善社會福利基金會。

林義傑指出，台糖公益路跑將於11月24日在台南善化糖廠開跑，他讚許台南是很棒古都，有樸實的農業精神及廟宇古蹟，並期待有機會能看到糖廠製糖過程。

林義傑除了特別提醒跑者開跑前做好暖身外，更當場示範暖身操，並預告自己當天將參加21K半馬賽事，對於當天能在一片綠油油甘蔗田旁開跑，他也流露出躍躍欲試的神情。

今年台糖公益路跑分為4K休閒組、12K健康組及21K半馬等3組，除了4K休閒組限額1500人外，其餘2組名額皆為2000人，沿途將行經麻豆總爺藝文中心、胡厝寮彩繪村、善化牛墟、溪美社區森林公園等。（編輯：張芷瑄）1080815