林安可一軍4戰2轟 劉育辰：有成頂尖打者潛力

中職統一獅隊「投打二刀」新秀林安可加入職棒一軍後，近期以野手身分出賽表現不俗，被看好未來有機會成為聯盟頂尖打者。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年8月16日

（中央社記者謝靜雯台北16日電）中職統一獅隊「投打二刀」好手林安可，加入職棒一軍4場出賽敲2轟，展現長打能力，代理總教練劉育辰直言，林安可目前已算聯盟中上等級打者，看好未來有機會成為聯盟頂尖打者。

左投左打「投打二刀」好手林安可，今年季中選秀首輪被統一獅隊選進，目前暫時以外野手身分出賽，8月10日中職一軍生涯初亮相，目前為止一軍4場出賽，總計18打數敲出7支安打，包括2支二壘打、2發全壘打，長打表現亮眼。

劉育辰表示，林安可加入職棒就展現不錯的長打能力，但還是要觀察長期表現，過幾場比賽之後，相信各隊就會開始研究對戰策略，觀察左投手與林安可的對戰狀況，要怎麼去突破，是林安可需要面對的課題。

劉育辰表示，現階段大家都在觀望，「想知道他到底有多厲害」，林安可剛加入職棒，還沒有給他太多的技術和觀念，但目前看起來已算是聯盟中上等級的打者，「未來也看好他有機會成為聯盟頂尖的打者」。

至於未來有沒有機會讓林安可在同一季「投打二刀」出賽，劉育辰表示，今年季後秋訓、春訓時，開始讓他練投，如果他的投球能力也能在中上，不排除讓他投打二刀，但如果投球能力並非特別突出，就需要將未來的職涯規劃放入考量。

對於目前4場一軍出賽表現，林安可表示沒有想太多，也沒想過全壘打出現的這麼快，上場把本分做好、把球打強勁，職業強度與業餘落差大，場上需要更專注，加上有一段時間沒有外野守備，外野的判斷需要加強，密集的野手出賽，體力上也需要好好調整。

林安可13日在花蓮棒球場與中信兄弟比賽，敲出左外野方向強勁飛球，卡在全壘打牆上，形成二壘打，他表示，當下以為球被兄弟隊外野手、學長詹子賢接殺出局，看到壘審的手勢才發現是二壘打，跑到三壘時，詹子賢還嗆聲：「要就打出牆（全壘打）」，林安可也開玩笑回說：「那你可以幫我把球拖出牆呀」，展現2人好交情。（編輯：張芷瑄）1080816