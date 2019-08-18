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羽球世錦賽19日開戰 周天成王子維打頭陣搶勝

最新更新：2019/08/18 14:35

（中央社記者黃巧雯台北18日綜合報導）2019年世界羽球錦標賽明天登場，首日共有5組台將上場較勁，台灣一姐戴資穎首輪輪空，將由台灣一哥周天成、羽球王子王子維領軍搶勝。

2019年世界羽球錦標賽19日至25日在瑞士巴塞爾舉行，每組各64籤，而力拚世錦賽首冠的戴資穎，這次名列大會第2種子，首輪輪空，已在16日抵達瑞士備戰的她，今天凌晨（台灣時間）也在社群網站Instagram分享練完球的心情。

明天台將將由世界排名第28的王子維開場，迎戰世界排名第118名的義大利選手馬達洛尼（Rosario Maddaloni），為兩人生涯首度碰頭。

周天成7月中以來手感火熱，從BWF世界羽球巡迴賽超級1000系列的印尼羽球公開賽封王、寫下台灣男單歷史新頁後，又在泰國公開賽奪冠，世界排名更站上第2，為生涯新高，也是台灣本土男單第一人。

周天成明天首戰將對決丹麥好手維汀休斯（Hans-Kristian Solberg Vittinghus），過去8度對決，周天成繳出6勝2敗，且目前處於對戰6連勝，但雙方最近3次交手，都鏖戰3局才分勝負。

首日登場的其他台將還有男雙盧敬堯與楊博涵、林上凱與曾敏豪，混雙王齊麟與程琪雅。（編輯：翁翠萍）1080818

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