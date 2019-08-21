威廉波特少棒賽結緣 王維中15年後相認普羅法[影]

美國職棒奧克蘭運動家隊台灣投手王維中（右）與二壘手普羅法（Juremi Profar）在板凳席上互動良好。王維中說兩人一見如故，15年前曾經在威廉波特的世界少棒賽同場對戰。（資料照片）中央社記者林宏翰洛杉磯攝 108年8月21日

（中央社記者林宏翰洛杉磯20日專電）身為少數來自加勒比海小島古拉索的美國職棒大聯盟球員，普羅法正關注威廉波特少棒賽古拉索隊的表現；15年前，普羅法與美職隊友王維中第一次交手就是在威廉波特少棒賽。

古拉索（Curacao）是加勒比海南方，人口僅13萬的小島，但歷來都有優秀棒球選手站上美國職棒大聯盟舞台，其中最有名的就是退役球星瓊斯（Andruw Jones）。瓊斯也是美職運動家隊好手普羅法（Jurickson Profar）從小打球的偶像。

26歲的普羅法現在是奧克蘭運動家隊二壘手，他在2004年、2005年打過威廉波特世界少棒賽。2004年在冠軍賽中，普羅法敲出全壘打，與隊友捧起冠軍獎盃。

值得一提的是，普羅法一家三兄弟都曾打過威廉波特世界少棒賽。

普羅法的二弟、23歲的朱瑞米．普羅法（Juremi Profar）現在是小聯盟3A球員，他在2007年、2008年打過威廉波特世界少棒賽。而普羅法12歲的小弟朱力克．普羅法（Jurdrick Profar）則是正在威廉波特參加世界少棒賽。

根據世界少棒聯盟網站，歷年來三兄弟都打過威廉波特少棒賽的兄弟檔只有兩例。奧克蘭運動家推特帳號今天貼出普羅法在大聯盟球員休息室裡緊盯少棒賽轉播的照片，還說他關注小弟的比賽，「一場都不容錯過」。

更特別的是，普羅法與近日下放小聯盟的台灣投手王維中交情不錯，兩人有一段相隔15年重新相認的「威廉波特情緣」。

季前春訓時，王維中與普羅法置物櫃相鄰，但兩人都不知道15年前有這一段同場比賽的往事。直到有一次，王維中搭普羅法的車一同到客場比賽時，越聊越起勁，普羅法提到2004年的那年夏天，在威廉波特曾經對上中華隊。

當年王維中代表高雄壽天國小，同隊的還有現在中信兄弟內野手許基宏。不過中華隊在世界組的準決賽中以8比9敗給古拉索，沒能打進決賽。

王維中現在是小聯盟投手，15年前還是小學生與普羅法的這一場交手，他當時守中外野、打第6棒；普羅法當時則是守三壘、打第5棒，同隊的還有一名現役大聯盟選手史構普（Jonathan Schoop）。

王維中日前受訪表示，普羅法待人和善，經常面帶笑容，兩人有一見如故的感覺。兩人不只少棒同場交手，現在效力同一支大聯盟球隊，還同屬波拉斯（Scott Boras）經紀公司，可以說是因為棒球牽起了這一段跨越地球的友誼。（編輯：周永捷）1080821