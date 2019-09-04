王維中回海盜隊升上大聯盟 秀國旗分享心情

（中央社記者林宏翰洛杉磯3日專電）美國職棒匹茲堡海盜隊宣布，今天報到的台灣左投王維中升上大聯盟。王維中在社群媒體貼照片、秀國旗，打趣說：「背一個運動家的球具袋進海盜球場，會不會被球迷打？」

王維中今年27歲，職棒生涯效力過美職海盜、釀酒人和韓職NC恐龍、美職運動家之後，今天回到最初的起點，重新加入老東家匹茲堡海盜隊。當年離開海盜時，他還是新人聯盟的菜鳥，現在則是大聯盟球員。

王維中今年從奧克蘭運動家小聯盟出發，季中達成「從亞洲投回大聯盟」的個人目標，開季1個月升上大聯盟，效力運動家牛棚20場出賽，投27局責失10分，防禦率3.33。

王維中近日遭運動家指定轉讓（DFA）之後，被匹茲堡海盜隊挑走。距離球季結束不到一個月，海盜隊戰績墊底，剩25場比賽，然而對王維中來說是很好的表現機會。

王維中披上海盜隊78號球衣，今天晚間對上邁阿密馬林魚隊的比賽，就有機會登場。當地媒體報導，王維中設定的角色可能是在球隊大幅落後的情況下登場。

王維中在個人Instagram的限時動態上，與球迷分享轉隊心情。昨天深夜抵達時，一張照片是他拉著行李，文字寫著：「到匹茲堡了！好緊張啊！又是新的隊友。怕生的我又準備當邊緣人了！加油吧！台灣的孩子。」貼圖顯示國旗。

今天白天的限時動態則是運動家的綠色球具袋，王維中的文字寫著：「背一個運動家的球具袋進海盜球場，會不會被球迷打？」

王維中今天對馬林魚之戰就有機會上場比賽，而馬林魚陣中正好有他最熟悉的前輩投手陳偉殷。王維中與陳偉殷同屬波拉斯（Scott Boras）經紀公司，王維中還在小聯盟時，就受到陳偉殷的協助與指導。（編輯：陳永昌）1080904