棒球12強賽教練團桃猿為主 王建民負責旅外球員

世界12強棒球賽中華隊教練團名單公布，納入前旅美大聯盟投手王建民（圖），另主要為桃猿隊教練團，包含蔡昱詳、吳俊良、曾豪駒、郭建霖，還有獅隊黃甘霖。（中央社檔案照片）

（中央社記者楊啟芳台北13日電）世界12強棒球賽第二次選訓會議今天在體育署召開，中華隊總教練洪一中表示，將王建民納入教練團，另主要為桃猿隊教練團，包含蔡昱詳、吳俊良、曾豪駒、郭建霖，還有獅隊黃甘霖。

洪一中表示，由於這次比賽時間有點倉卒，所以在與教練團磨合上沒有太多時間，大部分以桃猿教練團為主，包含三壘指導教練蔡昱詳、打擊教練曾豪駒、首席教練郭建霖、投手教練吳俊良，另外統一獅總教練黃甘霖擔任外野教練。

洪一中說：「接下來在季賽當中，教練團可以彼此針對中華隊意見交換，跟例行賽也不會有衝突，因為球員大部分來自中職，注意自己球隊選手之外，也可以注意對方選手，畢竟都在同個場地比賽。」

世界12強棒球賽第二次選訓會議13日在體育署召開，中華隊總教練洪一中（中）表示，由於這次比賽時間較倉卒，大部分以桃猿教練團為主，也將王建民納入教練團，拜託他7、8月到國外看旅外球員。中央社記者楊啟芳攝 108年6月13日

除了中華職棒球員，由於名單也會有旅外球員，因此洪一中透過聯盟徵詢王建民意願，擔任中華隊牛棚教練，王建民也欣然接受。

洪一中說：「王建民輩分很高，對美國那邊也熟悉，需要他來傳承經驗，目前沒有人比他更適合，也會拜託他7、8月有沒有時間到國外看旅外球員，不過他現在還是富邦教練團，要請富邦那邊幫忙。」

中職秘書長馮勝賢則表示：「這次是洪一中第一次參與選訓會議，過程滿順利的，教練團名單也都一致通過。」（編輯：張雅淨）1080613