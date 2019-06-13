洪一中問12強參賽意願 王柏融爽快答應

（中央社記者楊啟芳台北13日電）世界12強棒球賽第二次選訓會議今天在體育署召開，中華隊總教練洪一中說，將請牛棚教練王建民觀察旅美球員，日前也和旅日球員王柏融通電話，詢問參賽意願，王柏融回應，當然要打。

中華隊教練團以洪一中為首，主要納入Lamigo桃猿教練團，包括蔡昱詳、吳俊良、曾豪駒、郭建霖，統一獅總教練黃甘霖則擔任外野教練。由於除了中華職棒球員，也會納入旅外球員，因此由王建民擔任牛棚教練，負責觀察旅外球員。

大聯盟40人名單以內的選手不能徵召，包括陳偉殷、王維中、黃暐傑、胡智為等人都在其中。洪一中表示，較難即時掌握小聯盟選手的狀況，所以才請對美國環境較熟的王建民幫忙。

旅日球員部分，雖然觀察狀況相較容易，不過洪一中指出，還是要徵詢本人和球團意願。洪一中說：「我之前有跟王柏融通過電話，初步問他的意願，他說當然要打，但我們還是要正式行文至球團，尊重火腿意願」。

中華隊45人大名單將在8月31日前提出，另外10月3日前要提出28人最終名單，不過在11月初比賽開始前，可從45人名單中替換8人。

除了旅外球員及中職球員，洪一中表示，也會徵詢業餘選手，很多因素都會考慮進去，目前由崇越隼鷹總教練吳思賢注意選手狀況，但對於更確切的名單和規劃，洪一中說：「要再給我一點時間。」（編輯：張雅淨）1080613