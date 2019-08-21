林安可敲超前安奪生涯首座MVP 獅中止3連敗

中職統一獅隊21日和Lamigo桃猿隊交手，獅隊新秀林安可（圖）8局下敲出關鍵超前二壘安打，幫助球隊以4比2獲勝，中斷3連敗，林安可也獲得生涯首座單場MVP。（統一獅提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年8月21日

（中央社記者楊啟芳台北21日電）中華職棒今天在台南棒球場的比賽，由Lamigo桃猿對統一獅，8局下平手時，林安可擊出關鍵超前二壘安打，終場獅隊以4比2中止3連敗，林安可也奪生涯首座MVP。

2局上桃猿靠著陳俊秀轟陽春全壘打，先馳得點，這也是台南球場第1400轟；不過下個半局獅隊的蘇智傑回敬一發陽春砲，雙方形成平手，蘇智傑本季已累積20發全壘打，暫居聯盟第4名。

4局下蘇智傑擊出安打後盜上二壘，傷後回歸一軍且首場出賽的鄧志偉補上安打，帶有1分打點；不過5局上林立敲出追平安打，雙方再度以2比2回到平手。

獅隊在8局下展開攻勢，林靖凱敲安打後，林安可、潘武雄都敲出二壘安打，各帶有1分打點，終場獅隊就以4比2擊退桃猿，中止3連敗。

單場MVP由新秀林安可拿下，也是他生涯首座，第8局敲出關鍵超前二壘安打，包辦勝利打點。賽後林安可在南英商工時期的教練陳献榮也現身頒獎，林安可說：「謝謝教練團信任，讓我上一軍，謝謝教練（陳献榮），我沒有讓你漏氣。」

獅隊先發投手江辰晏主投6局，僅被敲出5支安打，投3次保送，飆出9次三振，失2分演出優質先發，不過退場時還是平手，無關勝敗。勝投由第3任投手劉軒荅拿下，這是他本季第3勝。

桃猿先發投手尼克斯主投7局，被敲7支安打，投1次保送、7次三振，失2分，同樣演出優質先發，不過也無關勝敗，無緣拿下本季第12勝，目前落後隊友李茲1勝，聯盟排行第2名；敗投由第2任投手王躍霖吞下。

原本另一地在洲際棒球場由富邦悍將對中信兄弟的比賽，因連日大雨導致場地溼軟，整理途中又再度降雨，無法進行比賽，補賽將安排在10月補賽週，日期、地點日後中職會一起公布。（編輯：方沛清）1080821