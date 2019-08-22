睽違2個多月 宋家豪重返一軍

（中央社記者楊啟芳台北22日綜合報導）日本職棒東北樂天金鷲隊的台灣投手宋家豪，睽違2個多月後升上一軍，有可能在今天對羅德的比賽上場；目前日職一軍有宋家豪、王柏融、陽岱鋼、張奕等4人。

宋家豪開季在一軍表現優異，3月出賽2場，拿下2個中繼點，防禦率3.86；4月出賽11場，拿下7個中繼點，防禦率僅1.74；5月則是出賽13場，拿下8個中繼點，防禦率2.77，下二軍前一直在太平洋聯盟中繼排行榜上名列前茅。

不過宋家豪在6月時開始狀況不穩，單月5場出賽有3場失分，單月防禦率高達9.00，因此在6月13日遭下放二軍。目前宋家豪在一軍出賽31場，拿下1勝2敗、20個中繼點，防禦率3.34。

宋家豪在二軍出賽14場，拿下0勝2敗、4個救援成功，防禦率5.25。宋家豪於今天睽違2個多月被拉上一軍，有可能在對千葉羅德的比賽中上場，樂天目前在太平洋聯盟排名第3，距第2名西武有2.5場勝差。

目前日本職棒一軍有4名台灣選手，除了今天升一軍的宋家豪，還有日本火腿隊的王柏融、讀賣巨人隊的陽岱鋼，以及今天要先發戰軟銀的歐力士猛牛投手張奕。（編輯：張芷瑄）1080822