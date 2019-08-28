林承飛轟雙響砲包辦6打點 桃猿擊退悍將

中職Lamigo桃猿隊林承飛（圖）28日在對富邦悍將隊比賽演出單場雙響砲，包含一發滿貫全壘打，包辦生涯最多的6分打點，幫助球隊以12比6擊退悍將。中央社記者楊啟芳攝 108年8月28日

（中央社記者楊啟芳新北28日電）中華職棒今天在新莊棒球場的比賽，由Lamigo桃猿對富邦悍將，桃猿林承飛演出單場雙響砲，包含一發滿貫全壘打，包辦生涯最多的6分打點，幫助球隊以12比6擊退悍將。

桃猿1局上就靠著陳俊秀敲3分全壘打，取得領先。3局上更是打了10個人次，包含第8棒林承飛的滿貫全壘打在內，再攻下6分；5局上林承飛再敲2分砲，演出單場雙響砲。

悍將打線部分，4局下林哲瑄轟出3分砲；5局下張正偉野手選擇上壘後，靠著盜壘、滾地球推進及胡金龍的安打，跑回1分；6局下張瑞麟敲2分砲。不過8局上桃猿再得1分，終場桃猿以12比6擊退悍將。

單場MVP由林承飛拿下，5打數敲出3支安打，包含2發全壘打，包辦6分打點，這是他生涯首次單場雙響砲，單場6打點、壘打數10都是生涯最多。林承飛表示，近期攻擊模式調整，看球時間比較長，「投手抬腳時我就準備要打，之前是太趕，導致擊球不確實，常常miss掉球點。」

林承飛是參考各隊狀況好的打者，而做出調整，大約從1個月前開始改變，不過前幾場比賽還抓不到時間點。對於今天敲出2支全壘打，他說：「不會想這麼多，我這個棒次（8棒）推進、戰術執行比較重要，球隊狀況為第一優先。」

桃猿先發投手冠猛投5局，被敲8支安打，失4分，拿下勝投。不過總教練洪一中表示，831洋將大限前應該是會將冠猛換掉，「感覺他球路快慢搭配不清楚，所以打者很少揮空，要是守備出狀況就麻煩了。」桃猿新洋投多猛目前僅在二軍投過1場，洪一中坦言是個賭注。（編輯：卞金峰）1080828