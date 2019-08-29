林安可建功獅勝兄弟 彭政閔澄清湖最終戰敲2安

（中央社記者楊啟芳台北29日電）中華職棒今天在澄清湖棒球場的比賽，由中信兄弟對統一獅，8局下林安可敲出關鍵超前安打，終場獅隊以4比2擊退兄弟；此戰為彭政閔生涯澄清湖最終戰，有2支安打演出。

獅隊1局下靠著蘇智傑敲陽春全壘打，先馳得點，這也是蘇智傑本季第23支全壘打，追平兄弟的張志豪，僅差第1名Lamigo桃猿朱育賢2支。第5局結束後，現場因下起大雨暫停比賽，兩邊也都將先發投手換下。

兄弟先發投手萊福力投5局，僅被敲3支安打，投1次保送、6次三振，失1分。獅隊先發投手羅里奇則是投5局，僅被敲1支安打，投2次保送、5次三振，無失分。

比賽經過1個多小時後才恢復進行，7局上兄弟展開反攻，彭政閔敲安打後，詹子賢、張志豪都選到保送，形成滿壘，岳東華再補上安打，帶有2分打點，反以2比1取得領先。

不過7局下獅隊的林安可敲安打後，利用莊駿凱短打上二壘，林祐樂再敲二壘安打，追平比數。8局下鄧志偉獲保送後，吳桀睿、林安可都敲安打，超前比數，之後投手發生暴投再得1分，終場獅隊就以4比2擊退兄弟。

單場MVP由敲出超前安打的林安可拿下，此戰4打數敲出3支安打，演出猛打賞，這是他8月10日初登場以來第3座單場MVP。對於第8局的安打，林安可賽後表示，「還沒上去之前設定想要攻擊的球路，大膽去做攻擊。」

由於兄弟的彭政閔今年球季打完就要退休，此戰是他生涯澄清湖最終戰。彭政閔是高雄人，賽前高雄市長韓國瑜也致贈高雄市榮譽市民證書和簽名球給他，雖然是平日賽事，現場還是湧進5559名觀眾。

彭政閔這場也表現優異，先發打第3棒，擔任指定打擊，3打數敲出2支安打，7局上敲出安打後，被換代跑退場休息。（編輯：張佑之）1080829