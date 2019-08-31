U18世界盃西班牙類似中南美球風 中華林昱珉先發

（中央社記者謝靜雯釜山31日電）U18世界盃棒球賽中華隊今天不敵美國，明天將與此次的「意外」西班牙隊交手，西班牙隊球風似委內瑞拉，預賽前2戰打完評估實力優於巴拿馬，中華隊明天比賽由林昱珉先發搶勝。

U18世界盃棒球賽昨天起在韓國釜山機張郡開打，中華隊預賽與美國、日本、巴拿馬、西班牙和南非同組，賽前評估除了傳統強隊日本、美國外，實力較佳的球隊應是巴拿馬，中華隊預賽首戰以4比1擊敗巴拿馬，今天則以1比8不敵美國隊，目前戰績1勝1敗。

西班牙實力成謎，預賽首戰與日本隊交手，一度取得領先，最後以2比4吞敗，今天與巴拿馬交手，以12比3大比分差拿下勝利；中華隊總教練周宗志表示，看完西班牙打完預賽前2場比賽，蠻讓人意外的，今天與巴拿馬比賽，雖然2隊保送數偏多，但可以拿下這麼多分數，中心棒次攻擊能力不容小覷，目前看來西班牙實力應該優於巴拿馬，明天比賽要小心應戰。

中華隊情蒐小組這2天也有觀看西班牙隊比賽，西班牙代表隊陣中常見西班牙籍委內瑞拉球員，整體球隊球風偏中南美洲，情蒐資料回報，西班牙投手實力不強，直球球速約在135公里，變化球多使用滑球，中華隊今天打速度快的美國隊投手，明天要打球速落差大的西班牙，就看球員的調整狀況。

至於西班牙隊打擊實力，因為球風關係，喜歡攻擊第一球，中心棒次打者攻擊能力不錯，投手不能大意；周宗志表示，明天由林昱珉扛關鍵戰先發，所有狀況佳的投手全員待命。

林昱珉表示，比賽前2場比賽，感覺得出來大家都很想要贏，明天關鍵比賽要投實力成謎的西班牙隊，變化球決勝，「希望可以幫助球隊贏球」。（編輯：張芷瑄）1080831