張育成敲1支安打 陳偉殷投4局連解決12打者

（中央社記者楊啟芳台北1日綜合報導）印地安人台灣好手張育成今天4打數敲1支安打，跑回1分，但印地安人仍以6比9不敵光芒；馬林魚台灣左投陳偉殷用45球後援4局，被敲1支安打後連解決12名打者。

印地安人今天對坦帕灣光芒的比賽，張育成先發打第9棒，擔任三壘手。張育成第2局首打席擊出右外野飛球出局，第5局擊出二壘飛球出局。

第8局張育成擊出左邊方向安打後，下一棒林多（Francisco Lindor）敲出2分全壘打，將比數追到4比9落後5分；第9局張育成則遭到三振。總計張育成4打數敲出1支安打，跑回1分，目前在大聯盟打擊率2成38。

這場比賽雖然第1局印地安人的桑塔納（Carlos Santana）就敲出2分砲，不過2局下光芒靠著崔志萬的陽春全壘打追回1分，3局下范姆（Tommy Pham）再敲2分砲，反倒以3比2領先。

6局下包含賈西亞（Avisail Garcia）的2分砲在內，光芒再攻下3分；7局下狄阿諾（Travis d’Arnaud）轟陽春砲後，崔志萬及賈西亞都敲安打，再透過保送形成滿壘，接著達菲（Matt Duffy）擊出滾地球，加上對方失誤，再得2分，終場光芒以9比6擊退印地安人。

邁阿密馬林魚對華盛頓國民的比賽，馬林魚先發投手羅培茲（Pablo Lopez）僅投3局失6分，陳偉殷於4局下登板後援，雖然一開始被羅布雷斯（Victor Robles）敲二壘安打，不過接下來連解決3名打者。

陳偉殷於第5局演出3上3下，還3球三振亞當斯（Matt Adams）；第6局及7局同樣沒讓打者上到壘包。總計陳偉殷用45球投4局，僅被敲1支安打，被敲安打後連解決12名打者，送出2次三振，防禦率降到6.86，終場馬林魚以0比7不敵國民。（編輯：管中維）1080901