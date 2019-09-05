MLB海盜逆轉馬林魚 王維中投一局摘勝

美國職棒大聯盟MLB匹茲堡海盜主場迎戰邁阿密馬林魚，9局下雷諾茲（中）揮出帶有兩分打點的一壘安打，助海盜以6比5逆轉擊退馬林魚。（圖取自twitter.com/Pirates）

（中央社匹茲堡4日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB匹茲堡海盜主場迎戰邁阿密馬林魚，旅美投手王維中9局上登板沒有掉分，9局下雷諾茲揮出帶有兩分打點的一壘安打，助海盜以6比5逆轉擊退馬林魚。

海盜先發投手威廉斯（Trevor Williams）主投6局，失3分，其中兩分是自責分，被敲出7支安打、投出3次三振及1次保送；王維中在海盜的第一場出賽就拿到勝投，本季2勝0敗。

昨天剛重返大聯盟的王維中，9局上在球隊以3比5落後的戰況下登板，先讓兩名打者擊出滾地球出局，之後雖被卡斯楚（Starlin Castro）敲出二壘安打，但最後又用滾地球解決下一名打者，凍結比分。

9局下馬林魚派出尤瑞尼亞（Jose Urena）關門，海盜靠著狄亞茲（Elias Diaz）揮出的陽春全壘打，將比數拉近到4比5。

接著，克雷默（Kevin Kramer）獲得保送，由龔薩雷茲（Erik Gonzalez）代跑。佛瑞澤（Adam Frazier）趁勝追擊揮出二壘安打，龔薩雷茲停在三壘，之後雷諾茲（Bryan Reynolds）敲出內野與左外野間的落地再見安打，讓海盜逆轉贏球。（譯者：張曉雯/核稿：陳亦偉）1080908