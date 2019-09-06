林承飛包辦4打點 桃猿勝悍將並列下半季第2

中職Lamigo桃猿隊6日對上富邦悍將隊，桃猿林承飛（圖）包含2分全壘打在內，包辦4分打點，助隊以7比3拿勝，兩隊目前並列下半季第2。中央社記者楊啟芳攝 108年9月6日

（中央社記者楊啟芳桃園6日電）中華職棒今天在桃園棒球場的比賽，由富邦悍將對Lamigo桃猿，林承飛包含2分全壘打在內，包辦4分打點，幫助桃猿以7比3擊退悍將，目前並列下半季第2，先發投手多猛也獲首勝。

桃猿在1局下就靠著林立、陳俊秀接連安打，攻下1分；2局下則是林承飛敲出2分全壘打，桃猿取得3比0領先。悍將於7局上展開反攻，李宗賢敲安打後，張正偉擊出三壘安打，帶有1分打點，高孝儀也補上1打點安打。

不過，8局下桃猿包含林承飛2打點安打在內，再攻下4分，終場以7比3擊退悍將。

由於在洲際棒球場的比賽，統一獅以2比1險勝中信兄弟，下半季目前兄弟位居第1，悍將與桃猿以1.5場勝差並列第2，獅隊則是與兄弟7場勝差。

單場MVP林承飛4打數敲出2支安打，包辦4分打點，桃猿總教練洪一中表示，由於對方投手班華德投得不錯，林承飛在第2局的全壘打很關鍵。林承飛則表示，自己想法很單純，不會去想要打什麼球，全壘打是打到直球。

由於班華德是悍將的新洋投，桃猿打線沒有對戰過，不過林承飛說：「陌生也有好處，可以打就趕快打。」至於第8局的安打，林承飛則指出，當時悍將守備趨前，往投手正面打都有機會。

桃猿先發投手多猛主投6.1局，被敲8支安打，投1次保送、5次三振，失2分演出優質先發，也獲得在中職的首勝。多猛表示，今天狀況還不錯，控球也不錯，球隊有贏球很開心。

洪一中也說：「多猛表現不錯，雖然幾乎每局都有被上壘，但都不是長打，球經過本壘上方時會移動，讓對方掌握性沒這麼好。」

另外，桃猿第4任投手王躍霖投1.1局飆出3次三振，沒被敲安打，洪一中則指出，最近牛棚狀況不佳，一直在思考怎麼調整，目前把黃子鵬調到前面，希望找出較好模式。（編輯：唐聲揚）1080906