更多編輯台推薦新聞：
父收集二手參考書塗答案再利用 兒苦讀考上台大醫
生活

父收集二手參考書塗答案再利用 兒苦讀考上台大醫

影片／納達爾美網5盤擒伏梅迪維夫 大滿貫第19冠到手
運動

影片／納達爾美網5盤擒伏梅迪維夫 大滿貫第19冠到手

小學生手繪大學校T遭霸凌 田納西大學做成官方T恤
國際

小學生手繪大學校T遭霸凌 田納西大學做成官方T恤

專題／躲貿易戰火出逃中國 越南會是熱門關鍵字嗎
國際

專題／躲貿易戰火出逃中國 越南會是熱門關鍵字嗎

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

美網女雙莎芭蓮卡組合奪冠 巴蒂艾薩蘭卡稱臣

最新更新：2019/09/09 15:56

（中央社紐約8日綜合外電報導）比利時梅丹斯與白俄羅斯名將莎芭蓮卡今天勇奪美國網球公開賽女雙金牌，苦戰兩盤之後，以兩個7比5擊敗澳洲好手巴蒂與另一位白俄名將艾薩蘭卡組合。

第4種子梅丹斯（Elise Mertens）與莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）本屆美網一路過關斬將，奪冠之路上總共只丟了1盤。

梅丹斯賽後表示：「不敢相信我們贏得了大滿貫賽。這一切都是這麼的新鮮，感謝阿莉娜（莎芭蓮卡），她激勵了我，我也激勵了她。」

莎芭蓮卡則說：「今年發生一些不可思議的事，特別是在雙打比賽。我享受場上的每一秒鐘。」

巴蒂（Ashleigh Barty）明天將登上女單世界球后，但她今天與另一位白俄名將艾薩蘭卡（Victoria Azarenka）的組合卻無法取勝。

去年巴蒂搭檔美國選手范德維奇（CoCo Vandeweghe）摘下美網女雙冠軍，今年她原本可以成為繼戴姬（Nathalie Dechy）2006與2007年蟬聯后冠之後，首位連霸美網女雙的選手。

巴蒂賽後表示：「我覺得比賽水準非常高。」

艾薩蘭卡則說：「這是很棒的兩個星期，我很開心能和艾希莉（巴蒂）一起打球。」（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1080909

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報