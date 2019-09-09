美網女雙莎芭蓮卡組合奪冠 巴蒂艾薩蘭卡稱臣

（中央社紐約8日綜合外電報導）比利時梅丹斯與白俄羅斯名將莎芭蓮卡今天勇奪美國網球公開賽女雙金牌，苦戰兩盤之後，以兩個7比5擊敗澳洲好手巴蒂與另一位白俄名將艾薩蘭卡組合。

第4種子梅丹斯（Elise Mertens）與莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）本屆美網一路過關斬將，奪冠之路上總共只丟了1盤。

梅丹斯賽後表示：「不敢相信我們贏得了大滿貫賽。這一切都是這麼的新鮮，感謝阿莉娜（莎芭蓮卡），她激勵了我，我也激勵了她。」

莎芭蓮卡則說：「今年發生一些不可思議的事，特別是在雙打比賽。我享受場上的每一秒鐘。」

巴蒂（Ashleigh Barty）明天將登上女單世界球后，但她今天與另一位白俄名將艾薩蘭卡（Victoria Azarenka）的組合卻無法取勝。

去年巴蒂搭檔美國選手范德維奇（CoCo Vandeweghe）摘下美網女雙冠軍，今年她原本可以成為繼戴姬（Nathalie Dechy）2006與2007年蟬聯后冠之後，首位連霸美網女雙的選手。

巴蒂賽後表示：「我覺得比賽水準非常高。」

艾薩蘭卡則說：「這是很棒的兩個星期，我很開心能和艾希莉（巴蒂）一起打球。」（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1080909