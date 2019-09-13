楊晉豪第3年首轟出爐 高國輝蔣智賢近日將回歸

中華職棒富邦悍將隊楊晉豪踏入職棒第3年，11日在對統一獅的比賽中敲出生涯首轟。他13日受訪表示，比起全壘打，安打和打擊率才是追求的目標。中央社記者楊啟芳攝 108年9月13日

（中央社記者楊啟芳新北13日電）富邦悍將楊晉豪進職棒第3年，日前敲出生涯首轟，但他今天表示，比起全壘打，安打和打擊率才是追求的目標；目前進入下半季爭冠期，悍將主力高國輝、蔣智賢有望近期回歸。

楊晉豪是2017年悍將第一指名，不過今年才得到一軍機會，目前出賽23場，打擊率2成12，11日對統一獅的比賽終於敲出生涯首轟。楊晉豪今天表示，當下不知道是全壘打，所以先全力跑壘，確定球出去後才放慢速度。

楊晉豪在二軍首轟也是今年才出爐，不過他說：「全壘打不是我追求的目標，可遇不可求，全壘打需要很多成分，安打、打擊率才是我追求的目標。」

這次楊晉豪在一軍已經超過1個月，守二壘、三壘為主，不過守三壘發生5次失誤、二壘則是1次，他說：「比賽失誤難免，但還是要趕快面對後續的狀況。」他指出，現在身體狀況維持得還不錯，但要面對的挑戰還很多。

目前悍將位居下半季第2，差中信兄弟2.5場勝差，全年勝率也是第2，差Lamigo桃猿1.5場勝差。對於挑戰下半季冠軍，悍將總教練陳連宏表示：「還是要每一場盡力專注去打，最後結果如何誰都不知道。」

陳連宏指出，現在球隊長打方面還有點欠缺，但好消息是之前因傷缺陣的高國輝、蔣智賢近期已經開始練習，這3天若沒有什麼問題，就會下二軍比1場，在下半季最後關頭重返一軍，補足長打火力。（編輯：張雅淨）1080913