睽違4年中繼飆143公里 陽耀勳：壓力在對手

中職Lamigo桃猿隊球員陽耀勳11日在二軍出賽，重回投手丘，他14日受訪談起睽違4年再登板投球時說，沒有太多感覺，那個局面投手群怎麼投怎麼被打，「我上去投球對手比較會有壓力，只想著解決打者、抓出局數」。中央社記者張新偉攝 108年9月14日

（中央社記者謝靜雯新北14日電）Lamigo桃猿隊球員陽耀勳，11日在二軍出賽，睽違近4年重回投手丘，投1.2局責失1分，最快球速143公里。陽耀勳笑說上去想辦法抓出局數，「我站上投手丘，對手壓力會比較大」。

陽耀勳曾打過日本職棒、美國職棒，都是以投手身份旅外，2014年被美職海盜隊釋出後回到台灣，2015年報名中職選秀會未獲青睞，後來棄投從打，以自主培訓球員身份加入Lamigo桃猿隊。

陽耀勳在業餘時期打擊天份就不錯，進到中職後以打者身份出賽也有不錯成績。2015年9月18日，桃猿隊與義大犀牛隊交手（富邦悍將隊前身），陽耀勳在球隊大比分落後時登板，為中職一軍生涯首度以投手身分亮相，不過他面對4名打者，1個出局數都沒抓到，還砸傷林哲瑄。

桃猿隊二軍11日與富邦悍將隊二軍交手，投手群壓不住，陽耀勳在4局1人出局，球隊0比11落後時登板中繼，睽違4年重回投手丘，投1.2局被敲2支安打，投出2次保送，失掉1分責失分，飆出143公里，桃猿投手群中球速最佳。

桃猿隊近期戰績不佳，投手狀況多，陽耀勳昨天升上一軍，今天排入先發打序，打第1棒、指定打擊，被問起如果再有狀況，陽耀勳是否會在一軍登板，總教練洪一中表示：「應該不至於」。

談起睽違4年再登板投球，陽耀勳表示沒有太多感覺，那個局面投手群怎麼投怎麼被打，「我上去投球對手比較會有壓力，只想著解決打者、抓出局數」。

陽耀勳表示，進到中職後幾乎都沒有再練投，二軍登板投球沒有用全力，「分擔一下投手群的壓力，我也曾經是投手，我上去投壓力不在我，我被打是應該的，對手打不好壓力比較大，只要不要砸到人，就沒有問題」。（編輯：屈享平）1080914