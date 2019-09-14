泰國音樂神童Gail為悍將開球 棒球場開唱

（中央社記者謝靜雯新北14日電）中職富邦悍將隊的富邦人壽「LUNA主題日」，今天由13歲泰國女孩蓋爾（Gail）擔任嘉賓，她穿上與名字字首G外型相似的6號球衣開球，直言第一次踏入棒球場感覺緊張又興奮。

中職富邦悍將隊13日起在主場新莊棒球場與Lamigo桃猿隊進行3連戰，同時推出富邦人壽LUNA主題日，連續3天賽後安排跨世代金曲歌手接力開唱，在球場開啟「月光音樂會」。

昨天的主題日活動由「搖滾女王」楊乃文、「布農之月」王宏恩開唱；今天賽前則安排「美聲蘿莉」蓋爾（Gail Sophicha）擔任開球嘉賓。蓋爾曾在台灣選秀節目「聲林之王」爆紅，今天賽後也將首度在棒球場開唱。

蓋爾表示，之前沒有接觸棒球，第一次踏進棒球場覺得場地很大、人很多，剛開始覺得很興奮也很緊張，怕開球投不好，很開心有機會可以擔任開球嘉賓並在棒球場開唱；今天賽後演唱歌手除了蓋爾外，還有陳雷。（編輯：屈享平）1080914