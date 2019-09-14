林羿豪釣魚練專注力 中繼王不是追逐重點

中職富邦悍將隊本季牛棚主力投手林羿豪成績不錯，但他不去想中繼王獎項，也不給自己預設目標。他說，有目標就會太刻意想完成，很多時候會有反效果，不如不去想，「我沒有看個人成績、只看當下」。中央社記者張新偉攝 108年9月14日

（中央社記者謝靜雯新北14日電）中職富邦悍將隊本季牛棚主力投手林羿豪，今年出賽防禦率佳，目前已拿下18次中繼，平中職生涯單季最高，他透露心態改變是重點，平時釣魚練習專注力，但個人獎項並非追逐重點。

悍將隊投手林羿豪是球團本季倚重的牛棚投手，今天賽前本季總計44場後援出賽，投42.2局，失掉14分（12分責失分），戰績2勝3敗，18次中繼成功，出賽防禦率2.53，出賽防禦率目前為止單季最佳，中繼點則僅次於Lamigo桃猿隊黃子鵬的22次。

林羿豪2014年開始中職生涯，本季之前單季最多中繼點為2015年的18次，當年度與中信兄弟隊官大元拚中繼王，最後官大元以19次中繼成功抱走獎項，林羿豪中職生涯第6年還沒有拿過投手獎項，但他表示個人獎項不是追求目標。

本季林羿豪成績不錯，中繼點慢慢追上黃子鵬，但他不去想中繼王獎項，也不給自己設下任何目標。林羿豪表示，有目標就會太刻意想完成，很多時候會有反效果，不如不去想，「我沒有看個人成績、只看當下」。

林羿豪在8月初有一段撞牆期，連3場後援出賽吞下3連敗，他分析可能是動作有點跑掉，但今年撞牆期修正較快，「不去多想，讓身體多休息」。他也分享今年多了不同的調整方式，釣魚不僅是休閒活動，「釣魚時一閃神，釣竿可能就不見了，是訓練專注力的一種方式」。

悍將隊進入拚戰績的關鍵期，林羿豪表示不特別覺得有壓力，近年心態改變多，勇於跟打者對決、不去閃躲，「只要上場想辦法不要失分、完成工作，其他交給後面的投手」。（編輯：屈享平）1080914