阿隆索本季第50轟 有望改寫新人全壘打紀錄

（中央社辛辛那提21日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB紐約大都會強打新秀阿隆索（Pete Alonso）今天轟出本季第50發全壘打，只差兩轟就追平紐約洋基「法官」賈吉2017年締造的菜鳥單季52轟紀錄。

擔綱大都會第3棒的阿隆索今天前7局沒有表現還吞下1次三振。然而，8局上他把握第4次上場打擊機會，鎖定紅人投手羅瑪諾（Sal Romano）一顆96英里偏低速球，硬是扛出中外野大牆，本季第50號全壘打出爐。

大都會打線火力凶猛，除了阿隆索8局上締造紀錄的兩分砲，第2棒打者麥尼爾（Jeff McNeil）和第8棒打者羅沙里歐（Amed Rosario）也開轟，全隊單場擊出10支安打，幫助球隊終場以8比1擊退辛辛那提紅人。

阿隆索也擠下「大麥克」麥奎爾（Mark McGwire）1987年效力奧克蘭運動家時寫下的49轟新秀紀錄獨居史上第二，只差兩轟就能追平賈吉（Aaron Judge）在2017年所締造的新秀單季52轟紀錄。

大都會先發投手迪格隆（Jacob deGrom）今天主投7局無失分，僅被敲4支零星安打，還送出9次三振，優質好投笑納本季第10勝。

紅人打線遭到封鎖而無法串連，全場只靠第4棒打者艾奎諾（Aristides Aquino）9局下的陽春砲，得到全隊唯一1分，先發投手卡斯提（Luis Castillo）主投7局挨3安，失掉3分且全是自責分，苦吞本季第7敗。

大都會目前戰績80勝73敗，距離國聯外卡席次還有3.5場勝差。（譯者：吳昇鴻/核稿：陳亦偉）1080921