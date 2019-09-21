中職二軍總冠軍賽悍將晉級 交手挑戰4連霸兄弟

（中央社記者楊啟芳台北21日電）中華職棒二軍今天確定總冠軍賽對戰組合，由富邦悍將二軍交手要挑戰4連霸的中信兄弟二軍，將於9月底開打；之前因傷缺陣的悍將主力高國輝，已在二軍出賽，敲出2支安打。

悍將二軍今天對桃猿二軍的比賽，悍將二軍先發楊彬主投6局，被敲8支安打，飆出7次三振，失2分僅1分責失，拿下職業生涯先發首勝。楊彬上一場中繼投4局失1分，也拿下勝投，目前二軍出賽16場含9先發，拿下2勝5敗，防禦率5.90。

悍將二軍1局下就靠著于孟馗、申皓瑋、高孝儀連續敲安打，以及張冠廷的高飛犧牲打，攻下2分；3局下方克偉擊出2分打點安打，8局下高國輝再補上1打點安打，終場以5比3擊退桃猿二軍，林樺慶吞下敗投。

悍將二軍此戰贏球之後，確定以例行賽第二名之姿，晉級二軍總冠軍賽，預計在9月底開打，採用5戰3勝制，將對戰例行賽第一名的中信兄弟二軍。目前勝率高達6成96的中信兄弟二軍，季中曾拿過15連勝，今年要挑戰二軍4連霸。

另外，8月底因腰傷復發缺陣的高國輝，從今天開始於二軍打復健賽，擔任開路先鋒、指定打擊，5打數敲出2支安打，包辦1分打點，預計下星期能回歸一軍。（編輯：謝雅竹）1080921