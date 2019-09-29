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拋開禁藥風波 柯爾曼田徑世錦賽飆個人最佳奪金

最新更新：2019/09/29 10:44

（中央社杜哈28日綜合外電報導）美國短跑名將柯爾曼（Christian Coleman）不受禁藥風波干擾，在田徑世界錦標賽100公尺賽事，飆出9秒76的個人最佳成績奪得金牌。

23歲的柯爾曼先前一度因為未提供自己的行蹤，在一年內錯過3次藥檢，而身陷禁藥疑雲並面臨禁賽的可能，後因違規時間認定問題，讓他暫時免於受罰，且能如期參加本次田徑世錦賽。柯爾曼曾憤怒否認任何關於他使用可提升表現藥物的罪名指控，他說：「我沒做錯什麼，這就是我今天能站在這裡的原因。」

這次世界錦標賽，柯爾曼以9秒76的個人最佳成績，奪下生涯首面重要戶外錦標賽金牌。

男子室內60公尺世界紀錄保持人柯爾曼說：「這真是不可思議的一刻，是我個人最佳紀錄…我相信我還有很多努力進步的空間，我想我能跑得更快。」

柯爾曼9秒76的成績，是本季最佳表現，也是史上第6傑。

對此柯爾曼說：「我的名字能與這些傳奇人物齊名，對我來說是榮耀，也是祝福。」

在牙買加名將「閃電」波特（Usain Bolt）退休後，柯爾曼大放異彩，讓他被視為這項運動的新「代言人」。波特曾奪下8面奧運金牌，帶領牙買加進入田徑的黃金時代。

對此，柯爾曼說：「這不是我真正關注的問題。」

他補充道：「有很多人十分飢渴，想要贏得勝利，他們競爭力十足、非常有天賦，也是很棒的田徑選手，所以也沒有必要由一個人（去接下波特的棒子）。」

被柯爾曼視為心靈導師、在本次世錦賽尋求衛冕的美國37歲老將蓋特林（Justin Gatlin）以9秒89拿下銀牌；在2016年里約奧運拿下3面獎牌的加拿大選手德格拉塞（Andre De Grasse）則在歷經連串傷勢後復出，以9秒90獲得銅牌。

談到柯爾曼的表現，蓋特林說：「他跑出很棒的成績，但對於明年，我有個訊息給他，那就是我要來了，他最好有所準備。」（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1080929

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